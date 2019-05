Born

Lange Gesichter haben die Beschäftigten im Amt Darß/ Fischland gemacht, stocksauer waren die Verwaltungsbeschäftigten dazu. Grund war ein Beitrag der Facebook-Gemeinschaft Tatort Born. Zeitweilig verschwunden waren Kartons mit Wahlbriefumschlägen für die Europawahl, die zusammen mit den Kommunalwahlen am 26. Mai durchgeführt wird. Mit einer falschen Unterschrift war der Empfang der Pakete bestätigt worden.

Was war passiert? Am 9. April wurde die Annahme der Kartons mit den Wahlbriefumschlägen für die Europawahl quittiert. 12.38 Uhr steht auf dem elektronischen Beleg. Dann waren die Pakete erst einmal verschwunden. Erst mit den Vorbereitungen für die Briefwahl wurde das Fehlen bemerkt – also Wochen später. Der für die Wahlen Zuständige im Amt, Dietmar Sprenkelmann, verschickte daraufhin eine Rundmail an alle Beschäftigten. Eine online übliche Sendungsverfolgung brachte dann das Ergebnis: Die Sendung war zugestellt. Aber keiner der Mitarbeiter wollte es gewesen sein. Dann wurden die Kartons im Server-Raum gefunden. Amtsvorsteher Gerd Scharmberg bestätigt im Wesentlichen die in der Facebook-Gemeinschaft dargestellten Vorgänge. „Warum wieder wir?“ sei die während der Versammlung immer wieder geäußerte Frage.

Nicht konform geht der Amtsvorsteher allerdings mit der Bewertung der anonymen Facebook-Gemeinschaft, wonach ein möglicher Wahlbetrug vorbereitet werden könnte. „Jeder Versuch, eine Manipulation der Wahlen herbeizureden, ist boshaft und unbegründet“, sagt der Amtsvorsteher. Die Durchführung korrekter Wahlen stehe in keinster Weise infrage.

Aufklären konnte Gerd Scharmberg das Verschwinden der Kartons mit den Wahlbriefumschlägen dennoch nicht. Sofort nach Bekanntwerden des Vorwurfs hat der Amtsvorsteher eine Mitarbeiterversammlung einberufen. Unstrittig ist, dass der Empfang der Pakete quittiert wurde –die angebliche Empfängerin allerdings war zu dem Zeitpunkt gar nicht als arbeitend in der Verwaltung eingeloggt. Ein Abgleich mit der Unterschrift auf dem elektronischen Empfangsbeleg hat laut Gerd Scharmberg ergeben, dass es sich nicht um den Schriftzug der betreffenden Mitarbeiterin handele. Wer allerdings den Namenszug nachahmte, ist auch mithilfe des Zustellers nicht zu ermitteln.

Allerdings lässt sich mit den im Amt Darß/ Fischland vorhandenen technischen Mitteln nicht klären, wer den Empfang der Pakete bestätigt haben könnte. Leicht lasse sich ermitteln, welche Mitarbeiter zu besagtem Zeitpunkt eingeloggt waren, aber auch ausgeloggte Beschäftigte, die sich in der Mittagspause oder Rauchpause befanden, könnten die Wahlbriefumschläge theoretisch angenommen haben. Spekulieren will Gerd Scharmberg nicht, bezeichnet die Vorgänge aber als ungewöhnlich und mysteriös.

Dass die Umschläge vollzählig im Server-Raum des Amtes gefunden wurden, erstaunt umso mehr, weil dieser Raum stets verschlossen sein soll. Die Sicherheitseinrichtung innerhalb des Amtes lässt aber nur einen Rückschluss auf die letzten Öffner des Server-Raums zu. Laut Gerd Scharmberg kann ein Aufschließen der codierten Schlüssel zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht zugeordnet werden.

Timo Richter