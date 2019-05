Born

Gerd Scharmberg bleibt Bürgermeister in Born. 29 Stunden nach Schließen des Wahllokals in dem Boddendorf wurde am Montag gegen 12.30 Uhr das vorläufige Ergebnis verkündet: Für Gerd Scharmberg (Bürger für Born) stimmten 472 Wähler, sein Herausforderer Klaus-Dieter Holtz (Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born) konnte 328 Stimmen auf sich vereinen.

Aufgrund von Verdächtigungen einer möglichen Manipulation der Wahl haben die Wahlhelfer vor allem bei der Auszählung der Stimmen für die Gemeindevertretung und der Bürgermeisterwahl mehrfach gezählt. Die Auszählung zog sich in der Folge in die Länge. Mitarbeiter des Amtes unterstützen die Wahlhelfer bei ihrer Arbeit.

Die Auszählung in der Bibliothek im Borner Hof wurde intensiv begleitet. Am Montagvormittag verfolgten knapp 20 Vertreter der drei angetretenen Wählergemeinschaften das Auszählen. Als sich schließlich ein Trend ablesen ließ, packten die unterlegenen Vertreter von Unsere Heimat Born und der Borner Alternative noch vor der mündlichen Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses ihre Sachen und verließen das Wahllokal.

Timo Richter