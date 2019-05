Barth/Velgast

Seit Montag und noch bis Donnerstag, 23. Mai, fährt auf der Bahnstrecke Velgast Barth kein Zug. Der Grund sind nach Angaben der Usedomer Bäderbahn (UBB), die die Strecke bedient, planmäßige Oberbauinstandhaltungsmaßnahmen. In der Nähe von Kenz wird unter anderem an den Schienen und am Gleisbett gearbeitet. Deshalb sei kein Zugverkehr möglich.

Die UBB hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Mit Bussen kommen die Fahrgäste nahezu im Stundentakt von Velgast über Saatel und Kenz nach Barth und andersrum.

Die Strecke Barth-Velgast steht im Mittelpunkt der Diskussion um die sogenannte Darßbahn. Viele Menschen in der Region fordern den Erhalt der Strecke und den gleichzeitigen Ausbau der Bahnstrecke über Zingst bis nach Prerow. Bund und Land befinden sich in Gesprächen zur Finanzierung der Darßbahn.

Allerdings gibt es auch Gegenwind. Die Gemeinde Pruchten klagt gegen das Planfeststellungsverfahren, weil sie hohe Kosten durch den Bau von Bahnübergängen befürchtet. Auch das Straßenbauamt des Landes klagt gegen die Planungen, weil Sicherheitsanforderungen nicht eingehalten würden.

Robert Niemeyer