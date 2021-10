Ahrenshoop

Eine bewegte Historie hat nicht nur die Fischerkirche in Ahrenshoop, sondern auch der Vorsitzende des Fördervereins im Zusammenhang mit dem Gotteshaus. Die Kirche in dem Ostseebad hat Rüdiger Mangel so sehr berührt, dass er sich seit Jahren für den Erhalt und Ausbau der Kirche in dem Künstlerort einsetzt – geradezu als Dankbarkeit für deren Existenz.

Der Schifferkirche misst Rüdiger Mangel eine besondere Bedeutung für Ahrenshoop zu. In der Kirche finden nicht allein Gottesdienste statt, die Schifferkirche ist auch ein Veranstaltungsort. Die Schifferkirche sei damit ein besonderer Ort, der so auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst kein weiteres Mal zu finden sei. Die Kirche am Fuße des Schifferbergs in Ahrenshoop wird nun 70 Jahre alt.

Einfache Gotik

1951, zwei Jahre nach Gründung der DDR, wurde in Ahrenshoop die neue Kirche erbaut und geweiht. Die Gemeinde feiert in diesem Jahr am 17. Oktober das Ereignis vor 70 Jahren mit einem Festgottesdienst. Die Besonderheit der Schifferkirche ist in ihrer Geschichte und ihrer Architektur begründet, heißt es in einer Mitteilung des Vorsitzenden des Fördervereins, Rüdiger Mangel. „Ihr Schnitt mutet mit seinem Spitzwinkel gotisch an, gleichzeitig ist sie vom Material her – Rohrdach, Holzziegel – durch einfache Baumaterialien geprägt, wie sie traditionell an der Küste verwendet werden.“

Hardt-Waltherr Hämer (1922 – 2012), der Architekt, hatte nicht nur den Entwurf geliefert, sondern kümmerte sich auch persönlich in politisch schwierigen und materiell kargen Zeiten um die Errichtung dieses stilistisch ausgefeilten Kleinods der norddeutschen Kirchenbauten, so Rüdiger Mangel.

Künstlerisches Potenzial

„Auch die Inneneinrichtung der Schifferkirche hat viel mit den künstlerischen Potenzialen der Künstlerkolonie Ahrenshoop sowie den örtlichen Gegebenheiten zu tun.“ Die begrenzten Finanzmittel zwangen den Architekten zu äußerster Sparsamkeit und Improvisation: Die Marmorplatte des Altars beispielsweise war die Schreibtischplatte seines Vaters in Prerow, als Taufschale diente eine Schüssel, die seine Mutter von der Flucht mitgebracht hatte. Der Dorfschmied stellte die Kerzenhalter an den Kirchenbänken sowie das Kreuz am First her und Hämer die Altarleuchter. Die Bildhauerin Doris Oberländer-Seeberg nutzte für die Kanzel und den Ständer des Taufbeckens eine am Bauplatz gefällte Pappel. Vier Schiffsmodelle hängen von der Decke herab: Sie symbolisieren Glaube, Liebe, Hoffnung und Frieden und wurden vom Ahrenshooper Kapitän Heinrich Voss in den 1950er Jahren gebaut und gestiftet.

50 Jahre nach dem Bau der Schifferkirche, Hardt-Waltherr Hämer hatte inzwischen eine Professur in Berlin und war ein international angesehener Stadtplaner der „behutsamen Stadterneuerung“ – widmete sich der Architekt nicht nur einer grundlegenden Sanierung seiner Kirche, sondern auch ihrer Erweiterung. Das Kirchenschiff wurde verlängert, um Platz zu schaffen für eine Orgel, die aus der Dresdner Werkstatt von Christian Wegscheider stammt, dessen Elternhaus in Ahrenshoop steht.

Gerühmter Klang

Diese Orgel wird von allen Besuchern und auch Orgelspielern aufgrund ihres Klanges gerühmt. Ihre Besonderheit besteht darin, dass das Pfeifenwerk nicht, wie üblicherweise, auf einer Empore sichtbar steht, sondern versteckt hinter der hölzernen Altarwand errichtet ist. Die hölzerne Verkleidung des Innenraumes wirkt so als wärmender Resonanzkörper. Für den Einbau der Orgel im Jahr 2013 hatte sich auch der Förderverein Schifferkirche Ahrenshoop finanziell eingesetzt.

In der Kirche finden neben dem Gottesdienst auch Konzerte, musikalische und literarische Abende sowie Vorträge statt. Wie in den vergangenen Jahren, mit einer Ausnahme aufgrund der Corona-Infektionen im vergangenen Jahr, finden auch in diesem Jahr von heute an bis zum 17. Oktober die Orgeltage Ahrenshoop in der Schifferkirche statt mit Orgelandachten und -konzerten, zu denen weitere Musiker hinzukommen.

Zum Abschluss der Orgeltage findet am 17. Oktober ein Festgottesdienst statt, der von Pastorin Iris Dobbe, Prerow, und der Fischländer Kantorei unter der Leitung der Kirchenmusikdirektorin Anne-Dore Baumgarten gestaltet wird. Im Anschluss an den Gottesdienst hält der Architekt Bernd Reimers einen Vortrag zu Geschichte und Erneuerung der Schifferkirche.

