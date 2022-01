Schlägerei in Barth: Vier Polizisten verletzt

Barth/Ribnitz

Bei einer Auseinandersetzung in Barth sind am Sonntag gleich vier Polizisten verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Stralsund am Montag mit. Auch in Ribnitz-Damgarten wurden Polizisten angegriffen. Hier blieben die Beteiligten glücklicherweise unverletzt.

Schlägerei im Barther Zentrum

Vier Beamte des Barther Polizeireviers gerieten demnach in der Nacht zwischen Sonnabend und Sonntag in der Langen Straße in Barth in einen Streit zwischen vier Deutschen. Aus diesem Streit der vier Männer im Alter von 22, 29, 39 und 40 Jahren wurde eine Schlägerei. Die vier Polizisten konnten die Streitenden zunächst voneinander trennen.

Kurze Zeit später gerieten die Vier wieder aneinander. Dieses Mal gerieten die Polizisten mitten in das Gemenge hinein. Alle vier wurden leicht verletzt, zwei waren dabei nicht mehr dienstfähig.

Der Grund für den Streit der vier Männer ist nach Angaben der Polizei unbekannt. Letztlich ließen die Beteiligten voneinander ab und gingen ihrer Wege. Die Aufnahme der Personalien sowie der Anzeigen hatten die Beamten in der Zeit zwischen der ersten und der zweiten Prügelei erledigt.

Ribnitz: 27-Jähriger prügelt auf Polizisten ein

In Ribnitz wurden Beamte des Ribnitzer Reviers angegriffen. Die Polizisten hatten am Freitag gegen 22.30 Uhr nach einem Tatverdächtigen gefahndet. Im Körkwitzer Weg stoppten sie einen 27-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Als die Beamten den Mann ansprachen, sei dieser unvermittelt auf die Polizisten losgegangen und habe versucht, mit Fäusten auf sie einzuschlagen. Niemand wurde verletzt. Der 27-Jährige stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol (1,51 Promille) und Drogen.

Zuvor hatte er sich offenbar mit seinem Bruder gestritten. Deshalb die Fahndung wegen Körperverletzung. Wegen dieser und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich der 27-Jährige nun verantworten. Er wurde zudem kurzzeitig in Gewahrsam genommen.

Von Robert Niemeyer