Schlemmin: Munition im Wald entdeckt

Schlemmin

In einem Waldstück in der Nähe von Schlemmin haben Spaziergänger mehrere Patronenhülsen gefunden. Am Sonntagnachmittag hatten Passanten die Munition entdeckt und die Polizei gerufen.

Munitionsbergungsdienst im Einsatz

Nach deren Angaben handelt es sich dabei wohl um Pistolen- und Gewehrmunition, die augenscheinlich bereits seit mehreren Monaten dort liegt. Die Munition ist bereits stark korrodiert. Deshalb war am Sonntag noch nicht ganz klar, ob es sich um scharfe Munition oder Platzpatronen handelt. Augenscheinlich wurde die Munition aber nicht abgefeuert.

Die Polizei informierte den Munitionsbergungsdienst. Die Experten entfernten den Fund aus dem Wald. Insgesamt wurden 37 Patronenhülsen gezählt.

Von Robert Niemeyer