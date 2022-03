Schlemmin

Es wäre ein Leichtes, an dieser Stelle das Bild vom Dornröschenschlaf zu zeichnen, aus dem dieses oder jenes Gebäude aufwacht. Aber warum muss man sich so schwertun? Vor allem, wenn es um ein Schloss geht. Und deshalb: Das Schloss Schlemmin erwacht wieder zum Leben. Lange war es geschlossen, noch länger gab es allerhand Wirbel um das uralte Herrschaftshaus, Luftlinie ziemlich genau mittig zwischen Ribnitz-Damgarten und Richtenberg gelegen. Nun hat sich ein Vater-Sohn-Duo des Schlemminer Schlosses angenommen, um ihm wieder zu altem Glanz zu verhelfen.

In ziemlich frischem Weiß erstrahlt das Schloss bereits. Drei Seiten der Fassade sind bereits neu gestrichen. Auf der Rückseite stand bis zuletzt noch ein Gerüst. Angesichts von Burg- beziehungsweise Wassergraben ist schon der Gerüstbau eine Herausforderung für sich. „Die Fenster wurden komplett ersetzt, die Fassade wurde ausgebessert und gestrichen“, erklärt Tilmann Schweim beim Rundgang um das Schloss.

„Viel Schriftverkehr.“

Dass zu dem Vorhaben sehr, sehr viel mehr gehört, wird schnell deutlich. Denn bis überhaupt ein Handschlag getan wurde, war viel zu klären. Einige Behörden redeten mit. Denkmalschutz-, Naturschutz- oder Forstbehörde, es waren einige bürokratische Hürden zu nehmen. „Viel Schriftverkehr“, so Tilmann Schweim vielsagend. Doch die Gespräche seien konstruktiv.

Das Schloss Schlemmin wird wieder als Hotel betrieben. Quelle: Robert Niemeyer

Seit vergangenem Jahr wird an und im Schlemminer Schloss gearbeitet. Im Oktober 2020 haben er und sein Vater Klaus-Heinrich Schweim das Schloss übernommen. Mehrfach hatten sie bereits im Vorfeld versucht, die Immobilie zu kaufen. Mehrere Zwangsversteigerungstermine scheiterten jedoch. Schließlich einigten sich die Stralsunder direkt mit dem damaligen Eigentümer.

Eine der ersten Ideen, die auch gerüchteweise die Runde machten, sei der Weg in die Gesundheitsbranche. Naheliegend, da Klaus-Heinrich und Tilmann Schweim Ärzte sind und in Stralsund eine Radiologiepraxis mit Außenstellen in Grimmen und Bergen auf Rügen betreiben. Doch von einer Rehaklinik oder einem Reha-Hotel hätten sich beide schnell verabschiedet.

„Synthese zwischen alt und neu.“

So ganz vom Gesundheitsgedanken wollen sie sich dennoch nicht verabschieden. Trimm-dich-Pfad, der üppige Schlosspark, eine gesunde Küche, ein Spa-Bereich, ein Fitnessraum: Das alles soll Teil des Konzepts sein, das an die besseren Tage des Schlosses anknüpfen soll. Denn möglichst noch im Frühjahr, spätestens bis Ende des ersten Halbjahres soll das Schlosshotel Schlemmin eröffnen. „Wir möchten keine Masse machen, sondern Qualität bieten“, sagt Klaus-Heinrich Schweim. Ein moderner Standard in den Zimmern, eine gehobene Küche verknüpft mit einer gewissen Bodenständigkeit in den altehrwürdigen Räumen, das ist das Ziel. „Wir müssen die Synthese finden zwischen alt und neu“, sagt Klaus-Heinrich Schweim.

Das gilt auch für die aktuell etwa 25 Hotelzimmer in verschiedenen Größen. Antike Möbel prägen hier das Bild. Moderne Ausstattungselemente sollen dennoch einen gewissen Komfortstandard schaffen. Die Arbeiten im Inneren laufen ebenfalls auf Hochtouren. „Das alles funktioniert nur mit Herzblut und einer Portion Idealismus“, sagt Klaus-Heinrich Schweim. Familienfeiern, Unternehmensfeste, Hochzeiten und vieles mehr sei möglich.

Einer der Säle im Schloss Schlemmin. Quelle: Robert Niemeyer

Der Grundstock an Mitarbeitern sei bereits gefunden. 13 seien es, bis zu 20 sollen es werden. Bewerbungen werden nach wie vor angenommen. Auch ehemalige Angestellte des Schlosshotels gehören dem Team an. „Das ist eine Herzensangelegenheit“, sagt Tilmann Schweim.

Klar, mit der ersten Reihe auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst könne man nicht konkurrieren. Doch mit ein wenig Individualität und einer gewissen Qualität sowie der Naturnähe und der Ruhe könne man punkten und Gäste anlocken. Das Wesentliche sei bereits erreicht: „Unsere Hauptmotivation war, das Schloss nicht verfallen zu lassen. Irgendwie musste das Gebäude gerettet werden“, so Klaus-Heinrich Schweim.

Rückblick: Erbaut 1846 bis 1850

1999 hatte der vormalige Besitzer das Schloss gekauft und nach einer Sanierung 2002 eröffnet. 2016 stellte die Gläubigerbank des Eigentümers das Schloss unter Zwangsverwaltung. Bis 2018 wurde das Schlosshotel durch einen Zwangsverwalter betrieben. Der Hotelbetrieb wurde am 1. Januar 2019 eingestellt.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits im Frühjahr 2019 hatten die beiden Ärzte aus Stralsund bei einem zweiten Zwangsversteigerungstermin im Stralsunder Amtsgericht für das Schloss geboten. Einen Zuschlag gab es damals nicht, auch weil der damalige Eigentümer einen Antrag auf Einstellung des Zwangsversteigerungsverfahrens gestellt hatte. Bei einem ersten Versteigerungstermin Ende Oktober 2018 hatte es kein Gebot gegeben. Bei einem dritten Versteigerungstermin wurde zu wenig geboten.

Eine Turmsuite des Schlosses. Die Zimmer sollen moderner als vorher ausgestattet werden. Quelle: Robert Niemeyer

Das Schloss Schlemmin steht auf den Fundamenten einer Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert und wurde zwischen 1846 und 1850 durch den Berliner Architekten und Baumeister Eduard Knoblauch im Auftrag des Gutsherrn Wilhelm Ulrich von Thun erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss als Lazarett und Flüchtlingslager genutzt, zu DDR-Zeiten als Konsum-Verkaufsstelle und Schule. Nach der Wende ging es auf die Gemeinde über und wurde ab 1992 von der Treuhand verwaltet, bis es 1999 verkauft wurde.

Von Robert Niemeyer