Schlemmin

Bürgermeister Ron Komm hatte sich harte Worte von der Kommunalaufsicht des Landkreises Vorpommern-Rügen anhören müssen: So, wie es in Sachen Finanzen bislang lief, geht es nicht weiter, habe man ihm mitgeteilt, sonst drohe die Zwangsverwaltung.

Grund dafür: Das vorläufige Minus im Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2019 beläuft sich auf fast 390 000 Euro. Würden keine Maßnahmen ergriffen, könnten es 2030 fast 490 000 Euro sein. Deshalb haben die Gemeindevertreter am vergangenen Mittwoch neben dem Haushalt für das Jahr 2020 auch ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept beschlossen – einen Plan, der konkrete Schritte benennt, wie man in zehn Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben könnte.

Überraschende Überweisung vom Schloss Schlemmin

Große Sprünge sind es nicht, die Schlemmin zum Abbau seiner Schulden machen kann. Das zeigt auch der frisch verabschiedete Haushalt. Immerhin: Er weist für das Jahr 2020 ein Plus von 16 800 Euro aus. Klein sind die Stellschrauben, an denen die Gemeinde drehen kann. So hofft man, dass bis Jahresende wieder alle Wohnungen im Block vermietet sein werden. Derzeit stehen drei von ihnen leer.

Eine ungeplante Gutschrift, wie jüngst von den Eigentümern des insolventen Schlosshotels, kommt da gerade recht: „Vor ein oder zwei Wochen haben sie überraschend mehrere Tausend Euro an uns überwiesen“, berichtet Bürgermeister Komm. „Das Grundbuch ist damit sauber. Grundsteuern und Mahngebühren beglichen.“

Doch allein die ausbleibenden Abwassergebühren des Schlosses von jährlich mehr als 40 000 Euro belasten die Gemeinde sehr. „Unsere Einwohner müssen das auffangen. Die Abwassergebühr hatten wir zuletzt von 4,13 Euro auf 4,87 Euro erhöhen müssen, um den Fehlbetrag auszugleichen.“ Nicht zuletzt deshalb sei es so wichtig, dass wieder Leben ins Schloss einzieht.

Konzept zeigt Weg aus den Schulden

Sämtliche Einsparpotenziale und Möglichkeiten, mehr Einnahmen zu erzielen, zeige nun das Haushaltssicherungskonzept, so Komm. Er sehe das als guten Weg, um raus aus den Schulden zu kommen. „Für uns ist das ein roter Faden, an dem entlang wir arbeiten können und ich bin froh, dass es aufgestellt wurde – auch wenn es uns keine Pluspunkte im Dorf einbringt.“

Im Wesentlichen bedeutet das: Die Hebesätze für die Grundsteuern werden steigen. Die Grundsteuer A ab 2024 schrittweise von 400 auf 435. Die Grundsteuer B von 320 auf 425. Auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird erhöht, von 270 steigt er auf 375. Die jährlichen Mehreinnahmen könnten so bis 2030 um 25 900 Euro steigen.

Spendenlauf für Spielplatzbau

Ansonsten wird auch künftig Schmalhans Küchenmeister sein. Es gibt keinen Spielraum für freiwillige Leistungen. Lediglich 500 Euro für Dorf- oder Kinderfeste und 500 Euro für Vereine stehen zur Verfügung. Dem Bürgermeister bleibt nichts anderes übrig, als auf Solidarität zu setzen, wenn es um die Umsetzung konkreter Projekte geht: „Ich würde gern einen Spielplatz bauen, aber er darf die Gemeindekasse nicht belasten.“ Deshalb wolle Komm einen Spendenlauf organisieren, um den Bau zu finanzieren.

So soll, wenn der Plan aufgeht und alle Verantwortlichen diszipliniert bleiben, aus einem vorausgesagten Minus ab 2030 ein Plus von fast 23 000 Euro werden.

Von Juliane Schultz