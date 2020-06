Löbnitz

Würden Sie den Bus statt das Auto nehmen, wenn er kostenlos führe? Kommt drauf an? Worauf? Für die Antworten auf diese Fragen interessieren sich die Bürgermeister und Kurdirektoren der Region Fischland-Darß-Zingst aktuell brennend. Und von einer schnellen Antwort hängt viel ab: Etwa ob hier bereits im kommenden Jahr mehr Busse öfter unterwegs sein werden.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat deshalb eine Befragung in Auftrag gegeben, die der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst begleitet. Zunächst sollten dabei nur Gäste befragt werden. Auf Initiative des Verbandes seien zwei weitere Fragebögen – für Einheimische und Unternehmer – hinzugekommen, betont Geschäftsführer Jens Oulwiger. Grund dafür: Seit dem Herbst vergangenen Jahres arbeite man am sogenannten Mobilitätskonzept.

Gästekarte ist Teil der Lösung

Dabei gehe es eben nicht nur um die Bedürfnisse der Gäste, sondern aller Menschen, die sich in der Region aufhalten. „Mir ist wichtig, das private, berufliche Wege und die Wege der Urlauber aufeinander abgestimmt werden“, so Oulwiger. Er wisse, dass es nicht die eine einfache Lösung gibt, die alle Bedürfnisse auf einmal befriedigt: „Das Thema wird uns die nächsten zehn Jahre beschäftigen.“

Teil des Lösungspaketes könnte eine Gästekarte sein, wie es sie bereits auf der Insel Usedom gibt und wie sie auch in der Region Fischland-Darß-Zingst seit langem im Gespräch ist. Die Idee dahinter: Über die Kurabgabe oder andere Finanzierungsmodelle könnte ein fahrpreisloser Nahverkehr angeboten werden. Das heißt, die Inhaber einer Kurkarte, also Einwohner oder Gäste, könnten öffentliche Verkehrsmittel kostenlos nutzen.

Schnelbusse von Barth und Ribnitz

Dazu hat am Mittwoch, unter Moderation des Verbandes gemeinsam mit dem VVR, also dem Verkehrsdienstleister des Landkreises, ein Workshop stattgefunden. Im Mittelpunkt stand die Frage der konkreten Leistungen, die sich die Touristiker und Bürgermeister wünschen - darunter eine höhere Taktung der Busse und eine Ausweitung der Abfahrtzeiten. „So könnte auch der Koch nach Dienstschluss spät abends noch nach Hause kommen“, erläutert Oulwiger.

Die Linie 210 entlang der L21 stehe grundsätzlich nicht zur Debatte. Von Ribnitz-Damgarten nach Barth fährt sie bis zu 65 Haltestellen an und braucht mehr als zwei Stunden für die Strecke. Zusätzlich könnten künftig zwei Schnellbusse aus Ribnitz-Damgarten und Barth kommend einige Haltestellen anfahren. Auch diese könnten, auf die Arbeitszeiten in Hotel und Gastronomie abgestimmt, früher starten und bis spät am Abend fahren.

Ziel: Umstieg von Auto auf Bus

Natürlich bewege alle Verantwortlichen die Frage, ob die Menschen vom Auto in den Bus umsteigen, wenn Preis, Bequemlichkeit und Flexibilität stimmen, so Oulwiger. Erfahrungen andernorts zeigten, dass die Leute solche Angebote nutzen. „Das wird auch bei uns funktionieren“, ist er überzeugt.

Grundsätzliche gehe der Tourismusverband aber ergebnisoffen in die Befragung. „Vielleicht ist die Nachfrage für den Busverkehr am Ende höher, als wir jetzt denken.“ Das wolle er nicht vorwegnehmen, sagt der Verbandsgeschäftsführer. Wichtig sei nur, dass die Menschen sich jetzt äußern.

Rad- und Bahnverkehr folgen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen erarbeite gerade eine Nahverkehrsplanung und die Planung für die Haltestellen. Oulwiger möchte die Ergebnisse der Befragung dort einbringen, damit der Busverkehr auf der Halbinsel und rund um den Bodden bereits im kommenden Jahr die regionalen Bedürfnisse erfülle.

Insgesamt soll das Mobilitätskonzept einmal wesentlich weiter greifen. Das gesamte Wegenetz, das Parkplatzangebot, der Bahn- und Radverkehr oder die Fahrgastschifffahrt kommen auf den Prüfstand. „Die Gästekarte und der Busverkehr sind nur erste Schritte“, verspricht Oulwiger. „Wir wollen gern vorankommen. Deshalb: Einfach mal machen. Das ist das Temperament unserer Region.“

An der Umfrage teilnehmen Auf der Website www.fischland-darss-zingst.de/mobilitaet können Gäste, Einheimische und Unternehmen die drei Online-Befragungen erreichen. Ausgedruckte Fragebögen sind in den Küstenorten über die Gemeindevertretungen und in den Amtsverwaltungen von Barth-Land, Franzburg-Richtenberg, Marlow und Ribnitz-Damgarten erhältlich. Eine Zusendung ist möglich: Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V., Tel. 038324-6400, info@tv-fdz.de Möglichst bis 20. Juli sollten die Antworten abgegeben werden, damit die Auswertung schnell in die Verkehrsplanung 2021 einfließen kann.

