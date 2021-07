Schnelltestzentren in Barth geschlossen: Wo sie sich noch auf das Corona-Virus testen lassen können

Barth

Die Testpflicht ist weitestgehend abgeschafft. Lediglich Urlauber müssen bei der Anreise noch ein negatives Corona-Testergebnis nachweisen – so sie nicht vollständig geimpft oder bereits von einer Infektion genesen sind.

Gleiches gilt für Teilnehmer von Veranstaltungen mit mehr als 1500 Personen im Innenbereich und mehr als 2500 Personen im Außenbereich sowie für den Besuch von Clubs und Diskotheken, Volksfesten Spezial- und Jahrmärkten sowie Messen.

Spontane Tests im „Weltenbummler“ bis 21 Uhr

Der Bedarf an Corona-Schnelltests ist entsprechend gering. Ein Grund, warum es in der Vinetastadt Barth nur noch zwei Schnelltestzentren gibt. Das sind die TAB Barth - Stahl und Anlagenbau GmbH und die Kneipe „Weltenbummler“.

Bereits ab 6.30 Uhr stehen montags bis freitags Mitarbeiter der TAB in der Chausseestraße 41 parat, um Schnelltests durchzuführen. Allerdings sollte sich zuvor angemeldet werden.

Spontan auf das Virus testen lassen können sich Gäste der Region in der Kneipe „Weltenbummler“ in Barth (Baustraße 70) – allerdings nur von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 16 bis 21 Uhr. Wie Ramona Manns, Betreiberin des „Weltenbummler“, informiert, sei mit vorheriger Terminabsprache von Dienstag bis Sonntag auch ein Test zwischen 11 und 16 Uhr möglich.

So erreichen sie die Testzentren telefonisch

Kontakt TAB Barth: telefonisch unter 038231 / 45 98 24 (Öffnungszeiten Testzentrum: Montag bis Freitag, 6.30 bis 15 Uhr)

Kontakt „Weltenbummler“: telefonisch unter 0174 / 237 23 54 (Öffnungszeiten Kneipe: Dienstag bis Sonntag, 16 bis 21 Uhr)

Von Anja Krüger