Lidl rüstet an der Trebel auf

Tribsees

Vor elf Jahren hatte der Discounter Lidl seinen Einkaufsmarkt an der Sülzer Chaussee in Tribsees eröffnet. Jetzt hält der Einzelhandelsriese die Zeit für gekommen, die beliebte Einkaufsstätte einer Runderneuerung zu unterziehen. „ Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter, um seinen Kunden moderne Einkaufsstätten mit attraktiven Einkaufsbedingungen zu bieten, auch in ländlichen Regionen“, sagt Reinhard Bauer, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Rostock.

Stadtvertreter unterstützen die Modernisierung mit B-Plan

Geplant ist, die aktuelle Verkaufsfläche von derzeit 800 Quadratmetern auf rund 1000 Quadratmeter zu erhöhen. Der Markt verbleibt dabei am aktuellen Standort. „Der Flächengewinn für den Verkauf soll hauptsächlich aus der derzeit vorhandenen Lagerfläche generiert werden“, sagt Tribsees Bürgermeister Bernhard Zieris (FWG). Die Kommunalpolitiker der Trebelstadt hatten bereits auf ihrer Stadtvertretersitzung Ende Juli die Weichen für den geplanten Umbau gestellt. Beschlossen wurde, den Bebauungsplan Nr. 17 „Sondergebiet Einzelhandel Lidl“ im beschleunigten Verfahren aufzustellen.

Einheimische und Touristen nutzen den Markt

„Die Stadtvertretung hat dieser Vorgehensweise zugestimmt, weil wir den Tribseesern auch weiterhin ein attraktives Einkaufsangebot sichern wollen“, sagt Zieris. Und nicht nur den Trebelstädtern. Der Bürgermeister verweist in diesem Zusammenhang auf das Einzugsgebiet rund um Tribsees. Viele kommen von den Dörfern zum Einkauf in die Trebelstadt. Diese hat neben dem Lidl aktuell mit einem Edeka-Markt noch eine weitere größere Einkaufsmöglichkeit zu bieten. Und Zieris hat beobachtet, dass auch viele Touristen, die über die nahe Autobahn 20 abfahren, in Tribsees die Möglichkeit zum Einkauf nutzen.

Ein Sortiment mit 3800 Einzelartikeln

„Allerdings hatten die Nähe der A 20 sowie der Tourismus in der Region keinen Einfluss auf die Entscheidung zur Modernisierung unseres Marktes in Tribsees“, sagt Reinhard Bauer von Lidl. Er betont: „Die Kunden können sich schon mal auf eine moderne Filiale mit einer ansprechenden Warenpräsentation, großen Frische- und Kühlbereichen sowie ein neues Backregal freuen.“ Das Sortiment des Discounters mit etwa 3800 Einzelartikeln wird auch nach dem Umbau weiter bestehen bleiben.

Planung steht bis Ende 2019

Wann allerdings der scharfe Start für die Modernisierung erfolgt, ist derzeit noch etwas offen. Zum Zeitplan und der konkreten Umbaumaßnahme befinden wir uns derzeit noch in der Abstimmung“, sagt Reinhard Bauer. Er geht davon aus, dass die Planung im Dezember dieses Jahres stehen wird.

In der Region betreibt Lidl aktuell noch zwei Märkte in Stralsund, einen im Gewerbegebiet am Langendorfer Berg sowie einen weiteren in Barth. Letzterer steht auf der Vorhabensliste des Discounters für Ende 2019 zur Modernisierung an.

Von Jörg Mattern