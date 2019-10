Schönes Herbstprogramm mit „Peer Gynt und die Trolle“

Ahrenshoop

„Wir haben uns eine anspruchsvolle Geschichte ausgesucht“, begrüßte die Schauspielerin Iris Radunz das Publikum in der Ahrenshooper Strandhalle am Sonnabendnachmittag. Das Familienkonzert „ Peer Gynt und die Trolle“ stand auf dem schönen abwechslungsreichen Herbstprogramm der 9. Kammermusiktage Ahrenshoop mit 16 Konzerten.

„Morgenstimmung“ von Edvard Grieg

„Im Leben geht es um Träume und Wünsche. Bei Peer Gynt geht es nur um das eigene Leben. Er ist ein Egoist.“ Das Klavierduo Zsuzsa Bálint & Cristian Niculescu musizierte zum Auftakt die „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg. Und dann begann Iris Radunz mit der unsäglichen Geschichte des 20-jährigen Jungen, der seine Mutter Ase zornig stimmt: „ Peer, du lügst, du lügst! Und du schämst dich nicht vor mir? Erst rennst du von der Heuernte weg, bleibst wochenlang im Gebirge, um auf dem Gletscher Renwild zu jagen, und jetzt sitzt du da, abgerissen, ohne Büchse, ohne Beute, und wagst deiner Mutter am helllichten Tage ein Dutzend Jägerlatein vorzudichten? Also, wo hast du den Bock getroffen.“

Das soll links vom Gendingrat, der etwa eine Meile lang in Sensenbreite über Gletscher, Schnee, über Sand, Geröll und Moränen läuft, passiert sein. Die Erwachsenen sind im Bilde, kennen zumeist Norwegen, aber kennen es die Kinder auch? Die Musik am Flügel nimmt sie gefangen, wenn Solveig mit Peer Gynt tanzen will, die so anders ist und die er dennoch verlässt.

Ein wilder Kampf beginnt

Die Schauspielerin wechselt bei den Dialogen die Seite, unterstreicht gestisch die Szenen. Ein wilder Kampf beginnt, als Peer Gynt von Kobolden und Trollen verfolgt wird. Das ist auch in der Musik mit dunklen, grollenden Akkorden gut zu erkennen. Eine lange Reise durch Peer Gynts Leben nimmt ihren Lauf mit dem Verlust der Heimat für viele Jahre. Es erklingen die lyrischen und tänzerischen Teile der Schauspielmusik wie „Ases Tod“, „Anitras Tanz“ und „ Peer Gynts Heimkehr“. Peer gewinnt und verliert. Das Glück hat er nicht gefunden. Er spürt eine Sehnsucht nach Hause. Aber wo ist es? Peer kehrt nach Norwegen zur treu liebenden Solveig zurück, jetzt eine alte Frau, die noch immer auf ihn wartet. Am Flügel erklingt „Solveigs Lied“ – sehnsuchtsvoll, aber etwas zu schnell.

Einzig die Liebe zählt ist das Fazit. Schauspielerin Iris Radunz hatte bereits am Vortag das Publikum zur musikalischen Lesung „ Effi Briest an der Ostsee“ gerührt. Sopranistin Rachel Fenlon (31) interpretierte dazu altschottische Balladen mit passendem Inhalt zum Klavier von Cristian Niculescu im Hotel Fischerwiege. Dort richtete Hausherr Roland Fischer einen herzlichen Willkommensgruß an die Künstler, „die zur Herbstzeit das kulturelle Leben in Ahrenshoop bereichern.“

Stummfilmkonzert „Frau im Mond“

Tal Balshai interpretierte drei Stunden mit Livemusik den Film von Fritz Lang „Frau im Mond“, der am 15. Oktober 1929 im Ufa-Palast am Zoo in Berlin Premiere feierte. Quelle: Elke Erdmann

Ein besonderer Höhepunkt war das Stummfilmkonzert „Frau im Mond“ von Fritz Lang im Hotel The Grand. Dieser Film erlebte am 15. Oktober 1929 im Ufa-Palast am Zoo in Berlin Premiere. Der Pianist Tal Balshai aus Jerusalem begleitete drei Stunden mit Live-Musik das dramatische Geschehen auf der Leinwand. Was in George Orwells Roman „1984“ erschreckend wahr wurde, bekam mit der Mondlandung vor 50 Jahren einen revolutionären Aufschwung in der Menschheitsgeschichte.

Von Elke Erdmann