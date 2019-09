Schönste Erntekrone Nordvorpommerns prämiert

Klockenhagen

Die schönste Erntekrone im Verbandsgebiet des Kreisbauernverbands Nordvorpommern kommt in diesem Jahr aus Süderholz bzw. Groß Zastrow. Kerstin Notzke und ihre Mutter Anneliese Homann wurden beim Erntefest im Freilichtmuseum Klockenhagen mit dem ersten Preis der diesjährigen Erntekronenschau ausgezeichnet. Zum Team, das die Krone gefertigt hatte, gehören außerdem Elke Angres und Rosi Schmidt.

Etwa 100 Arbeitsstunden hat das Quartett allein in das Binden der Erntekrone investiert. „Es macht einfach Spaß und wir möchten damit eine Tradition erhalten“, sagte die 86-jährige Anneliese Homann, die zum 15 Mal an der Schau teilgenommen hatte.

Ein Höhepunkt des Erntefestes in Klockenhagen war der Umzug von Mitgliedern des Museumsvereins und Einwohnern Klockenhagens in historischen Kostümen.

Mehr als 2500 Museumsbesucher hatten in den vergangenen Wochen abgestimmt. Insgesamt waren 16 Erntekronen für den Wettbewerb abgegeben worden. Die Gewinnerkrone erhielt mehr als 430 Stimmen der Besucher. Auf dem zweiten Platz landete die Erntekrone von Heidi Brüning aus Kavelstorf, drittschönste Erntekrone war das Werk von Wolfgang Röhl aus Rostock. Zum 36. Mal wurde die schönste Erntekrone Nordvorpommerns gesucht.

Etwa 2500 Besucher zählten die Veranstalter des Erntefestes am Sonntag auf dem Gelände des Freilichtmuseums Klockenhagen. „Nicht zu warm, nicht zu kalt, es war bestes Museumswetter. Wir mussten sogar unseren letzten Ausweichparkplatz öffnen“, sagte Museumschef Fried Krüger. An zahlreichen Ständen konnten die Gäste regionale Produkte probieren und kaufen. Ein weiterer Höhepunkt des Festes war der Umzug von Mitgliedern des Museumsvereins und Einwohnern Klockenhagens in historischen Kostümen und auf historischen Landwirtschaftsmaschinen.

Kreisbauernpräsident Frank Hartmann gab anlässlich der Ehrung der Gewinner der Erntekronenschau einen kurzen Einblick in das Erntejahr 2019. „Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr etwas durchatmen konnten“, so der Wustrower Landwirt. Regional seien die Ergebnisse zwar unterschiedlich, im Durchschnitt jedoch gut. Bei der Wintergerste wurden beispielsweise 80 bis 95 Dezitonnen je Hektar geerntet, 60 bis 70 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. „Das zeigt, wie schlecht die Ernte 2018 war“, so Hartmann. Beim Winterweizen erreichten die Landwirte Erträge von bis zu 85 Dezitonnen je Hektar, 20 Prozent mehr als 2018.

Derzeit habe die Ernte von Zuckerrüben und Mais begonnen. Hier zeichne sich laut Hartmann ebenfalls eine durchschnittliche Ernte ab.

Von Robert Niemeyer