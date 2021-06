Born

Respekt und Achtung vor einer Kakaopflanze – Roy Zimmer behandelt deren Früchte mit großer Ehrfurcht, um sie am Ende doch zu zerquetschen. Zimmer produziert in Born ganz besondere Schokolade. Als Patissier hätte er ebenso in Singapur arbeiten können wie in Los Angeles – in einem Restaurant beispielsweise von Robert De Niro. Der 38-Jährige aber hat in Born mit der „Choklad Zimmer“ sein eigenes Unternehmen gegründet. Die ersten Schokoladentafeln sind fertig. Vom Ergebnis ist Roy Zimmer begeistert.

Sein Ziel sind Schokoladen mit einem besonderen Geschmackserlebnis. Das geht nicht auf die Schnelle, schon gar nicht ohne intensive Kenntnisse sämtlicher Verarbeitungsschritte der Kakaofrucht, von der Ernte bis zum Rösten der Kakaobohne, von Zutaten und natürlich der Verarbeitung. „Das ist ein Lernprozess, der niemals aufhört.“

Innungsobermeister als „Steigbügelhalter“

Quer durch Europa führt es den gebürtigen Thüringer Zimmer durch die angesagtesten Hotels, Restaurants, durch die Küchen der ausgezeichnetsten Köche. Aufgewachsen in Görlitz in Sachsen, absolviert Roy Zimmer zwei Ausbildungen in Kehl in Baden-Württemberg. Erst eine Lehre zum Restaurantfachmann – „das war ein Lückenfüller“ –, dann eine Ausbildung zum Konditor.

Das ist nicht nur der ursprüngliche Berufswunsch, sondern soll sich unter den Fittichen des damaligen Innungsobermeisters des Konditorhandwerks als Steigbügel für einen steilen Aufstieg in der Branche erweisen. Nach einer Unterbrechung für den Zivildienst in Görlitz knüpft Roy Zimmer an seine Ausbildung an. So reist er mit seinem einstigen Lehrherren zur Weltmeisterschaft der Konditoren nach Lyon.

Begeisterung für französisches Flair

Begeistert vom französischen Einfluss auf die deutsche Feinbäckerei in der Nähe zum Elsass übernimmt er in den nächsten Jahren immer neue Aufgaben in immer neuen Betrieben. Die hohe Kunst des süßen Gebäcks beherrscht Roy Zimmer aus dem Effeff. Bei Sternekoch Harald Wohlfahrt löst Roy Zimmer schließlich die Eintrittskarte in jegliche Küche auf der Welt. Singapur steht dem jungen Mann ebenso offen wie die besten Restaurants in Amerika.

Aber ach, auch in den besten Häusern wiederholen sich jährlich Geburtstage, Jubiläen und anderes. Roy Zimmer tritt eine Stelle als erster Patissier in einem Haus in Konstanz am Bodensee an. Das Haus erringt in der Folge zwei Michelin-Sterne. Dem Druck einer ständigen Qualitätssteigerung weicht er aus, ins Luxushotel Mandarin Oriental in München. Saudische Prinzen zu bewirten, höchste Diplomaten zufrieden zu stellen, gehört auf einmal zum Tagesgeschäft.

Flexibilität bis zum Ende

Längst gekeimt ist bei ihm und seiner Lebenspartnerin, die er während der Ausbildung kennengelernt hat, der Wunsch nach einer eigenen Unternehmung. Was fehlt, ist das finanzielle Polster. Das soll mit Anstellungen in der Schweiz gefüttert werden. In Zermatt gelingt das schon mal ganz gut. Am Ende arbeitet Roy Zimmer im besten Hotel der Eidgenossen. Das Hotel des Inhabers einer Fabrik für Designermöbel – Roy Zimmer hat ein Verbindungsstück der Metallkonstruktionen als Schlüsselanhänger stets bei sich – markiert dann den Endpunkt dieser Laufbahn.

„Immer flexibel sein, in der Hierarchie immer jemanden über sich, immer jemanden unter sich zu haben, die alle etwas von dir wollen oder fordern – auf diesen Druck hatte ich keine Lust mehr“, sagt Roy Zimmer. Die Arbeit habe das Leben bestimmt. Die Selbstständigkeit rückt wieder in den Fokus.

Auszeit beschert Kontakte

„Wir machen das in Deutschland“, beschließt das Paar. Und erleiden gleich einen Schock, wie sich die Grundstückspreise auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst entwickelt hatten, nämlich steil nach oben. Denn eine Ansiedlung soll auf dem Darß erfolgen, weil da mit Tourismus und Natur „alles auf den Punkt“ gebracht wird.

Kurze Auszeit. Roy Zimmer töpfert und malt, lernt über dieses Hobby viele Menschen kennen. Irgendwann wird seine Telefonnummer auch an Ingo Rhein vom Ziegelkontor in Born weitergereicht. Weil auf dem weitläufigen Areal an der Bäderstraße mit Autowerkstatt, Atelier, Poststelle gerade ein kleiner „Gewerbepark“ entsteht, bietet der Inhaber Roy Zimmer Räumlichkeiten an. Und da produziert der Feinbäcker nun seine Schokoladen mit Achtung und Respekt.

Einsatz fürs Geschmackserlebnis

Volle Konzentration aufs Geschmackserlebnis. „Kakao und Schokolade sind eine Wissenschaft“, sagt Roy Zimmer. Die Art der Trocknung der Kakaobohne in den Herstellungsländern, das Rösten bestimmt die Geschmacksrichtung und das Conchieren, also das Mahlen und Rühren, mit dem Luft in die Schokoladenmasse gebracht und entzogen wird. Manchmal tagelang walzen die Rollen in der Maschine die einst groben Stücke der Kakaobohne und die Zutaten zu mikroskopisch kleinen Teilen. Der Schokolade tut das nur gut, sie hat einen guten Biss, einen im Vergleich mit Industrieschokolade unendlichen Schmelz und natürlich ein nie gekanntes Geschmackserlebnis.

Respekt und Achtung vor der Pflanze sind die entscheidende Motivation für die Arbeit. Für Roy Zimmer ist Schokolade die „Götterspeise“, wie Kakao ursprünglich heißt. „Choklad Zimmer“ steht auf den Tafeln, die im Werksverkauf auf dem Gelände des Ziegelkontors, im Hofladen des Guts Darß sowie auf den Regionalmärkten in Prerow und Wieck zu bekommen sind.

Von Timo Richter