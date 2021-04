Born/Berlin

„97 ist ein Wahnsinnsalter. Meine körperliche Situation – das ist für mich ein beschämendes Gefühl. Ich habe keine Hoffnung auf Erholung“, sagte der Schriftsteller Walter Kaufmann noch am 8. April mühsam am Telefon. Am 15. April starb er in Berlin zu Hause in den Armen seiner Frau Lissy.

Am 19. Januar 2019 feierte Walter Kaufmann seinen 95. Geburtstag in Berlin. Seine Töchter Rebekka und Deborah, sein Sohn Dirk und Enkelkinder waren mit dabei, langjährige Freunde und Verleger. Eingeladen hatte er auch Borner und Ahrenshooper Freunde und das „Duo Liaisong“ aus Bodstedt. Sie alle ahnten, dass Walter Kaufmann mit seiner Ehefrau Lissy das Tanzbein schwingt und für seine Gäste Köstliches auftragen lässt. Musiker spielten auf, die Feierlustigen tanzten und sangen ausgelassen und fröhlich.

Taufrisch lag sein neues Buch auf dem Gabentisch: „Gibt es dich noch – Enrico Spoon?“ Der Untertitel lautet „Über Menschen und Orte weltweit“, erschienen in der Edition Memoria Köln.

„Schade, dass Du Jude bist“

Wenn Walter Kaufmann in seinem Arbeitszimmer unterm Rohrdach seines Darßer Sommerhauses in Born saß, schaute er über den Schilfgürtel direkt auf den Bodden. Mal still, mal heftig bewegt zeigte sich das Wasser. Bewegt wie sein Leben, das am 19. Januar 1924 im Berliner Scheunenviertel begann. Zu seinem 90. Geburtstag erschienen seine autobiografischen Erzählungen unter dem Titel „Schade, dass Du Jude bist“, ein Kaleidoskop eines Lebens, meisterliche Kurzprosa mit der Spannweite zwischen Region und weiter Welt. „Das war mein Start in die Literatur“, sagte der Schriftsteller. Er entnahm den Titel seiner ersten veröffentlichten Geschichte „Die einfachen Dinge“. „Ich habe sie in einem Armeezelt in Albury im australischen New South Wales geschrieben und einen 1. Preis dafür bekommen, den ich mir mit Frank Hardy teilte. Auch er war bei der Armee. Wir sind Freunde geworden und gründeten die Realist Writers’ Group in Melbourne, dann in Sydney.“

Aus Nazideutschland nach England

Walter Kaufmann ist das Kind der polnischen Jüdin Rachela Schmeidler, die wie seine Adoptiveltern ins Konzentrationslager geschickt wurden. Lange wusste er nichts von seiner wirklichen Herkunft. Er kam als Sally Jitzchak Schmeidler auf die Welt. In der Geschichte „Elaine“ schreibt er, „… wie sehr es mir zu schaffen machte, womöglich ein Adoptivkind zu sein.“ An seinem 15. Geburtstag konnte er mit einem Kindertransport aus Nazideutschland nach England entkommen. In Faversham besuchte er eine Internatsschule für Emigrantenkinder. Englisch wurde seine zweite Muttersprache. Der Junge lernte fleißig, jeden Tag zehn neue Vokabeln. Mit Beginn des Krieges 1940 gegen England galt er als „feindlicher Ausländer“ und wurde als Internierter auf dem Truppentransporter „Dunera“ nach Australien deportiert.

Von Australien in die DDR

Walter Kaufmann verbrachte vier Jahre bei der Armee. Zeitweilig in der blühenden Kleinstadt Albury stationiert, holten die aus der Heimat Vertriebenen Tag für Tag „große Mengen von Munition aus Lagerschuppen, verluden sie auf Lastwagen und von dort auf Güterzüge, die ihre für Borneo bestimmte Fracht zum Hafen von Sydney brachten.“ Walter Kaufmanns erster Roman „Voices in the Storm“ erschien 1953 in Melbourne mit großem Erfolg.

Walter Kaufmann zur Feier seines 95. Geburtstages in Berlin. Quelle: Elke Erdmann

Australien war nur seine vorübergehende Heimat. In dem Dorf Tocumwal, zwischen New South Wales und NSW Queensland, heiratete er sehr jung seine erste große Liebe, Barbara Dyer. „Ich war nicht verwurzelt, wollte zurück nach Deutschland. Kein Tag hat mich die Vergangenheit losgelassen.“ 1956 siedelte Walter Kaufmann ohne Barbara über Warschau in die DDR. Er behielt seinen australischen Pass und reiste damit durch die Welt. Kleinmachnow war sein Zuhause mit der Schauspielerin Angela Brunner, mit den Töchtern Rebekka und Deborah. Seit 2008 lebte er mit seiner klugen toleranten Frau Lissy, die bis zur Rente als Radiologie-Assistentin in der Berliner Charité arbeitete, in einer Stadtwohnung am Märkischen Ufer in Berlin und auf dem Darß in seinem kleinen Ferienhaus. Born wurde zur zweiten Heimat. Zum Schreiben war das Boddendorf ein besonderes Refugium.

Nach einem Strudel von Schreibversuchen auf dem fremden Kontinent veröffentlichte er etwa 40 Bücher. Sein Leben fasste Walter Kaufmann in der 2010 erschienenen Autobiografie „Im Fluss der Zeit“ zusammen. Jedes Kapitel ist wie eine Novelle geformt. Er las viel, schrieb Betrachtungen über Theater, Filme und Bücher.

Kleinkunst in Born

Walter Kaufmann schrieb über sein Leben, setzte es immer wieder in neue Beziehungen. Im Sommer 2018 stellte er im Künstlerort Ahrenshoop vor großem Publikum im Hotel Fischerwiege sein Buch „Die meine Wege kreuzten“ vor. Er war sehr erkältet, doch seine Stimme trug bis in die letzte Stuhlreihe. „Begegnungen aus neun Jahrzehnten“ lautet der Untertitel. Nach allem, was Walter Kaufmann durchgemacht hat, schlug sein Herz politisch links, ganz links.

Walter Kaufmann am Märkischen Ufer von Berlin. Quelle: Elke Erdmann

Tippte er zu Beginn seine Short Storys in eine Schreibmaschine, war es längst ein Computer. Und der gab niemals Ruhe, verlangte nach neuen Geschichten. Im pulsierenden Berlin breitete sich das gesamte kulturelle Leben vor dem Schriftsteller aus. In Born liebte er die Kleinkunstbühne, die er im Sommertheater unter der Regie von Helga Mau erlebte. Er besuchte regelmäßig die Montagskonzerte in der Borner Kirche, verehrte die in Ahrenshoop lebende Pianistin Ulrike Mai, genoss ihre Auftritte und die von der Pianistin und Professorin Mara Mednik inszenierte Musikreihe „Junge internationale Elite in Born zu Gast“.

Von Elke Erdmann