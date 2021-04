Marlow

Sie ist Mecklenburg-Vorpommerns Seriensieger unter den Schülerzeitungen. Zum vierten Mal in Folge hat die Redaktion der MAG.net, die Schülerzeitung der Grundschule „Marlower Loris“, den Landeswettbewerb der Schülerzeitungen in der Kategorie Grundschule gewonnen. Und nicht nur das: Zwei weitere Auszeichnungen räumten die Nachwuchsjournalisten aus der Grünen Stadt ab. Eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte, trotz jährlich wechselnder Besetzung und aktueller Hindernisse aufgrund der Corona-Pandemie.

Zwei Sonderpreise abgeräumt

Neben dem ersten Platz in der Kategorie Grundschulen erhielt die MAG.net-Redaktion einen Sonderpreis in der Wertung „Nachhaltigkeit – 17 Ziele für MV“ Welt retten? Welt retten!“, ausgeschrieben von der Akademie für Nachhaltige Entwicklung in Zusammenarbeit mit der Regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien MV sowie in der Kategorie „Handwerkspreis Mecklenburg-Vorpommern“ der Handwerkskammern des Landes.

Eine Ausgabe der MAG.net, der Schülerzeitung der Marlower Grundschule Quelle: Robert Niemeyer

„Es macht einfach Spaß. Ich mag MAG.net richtig gerne“, sagt Lina Schmidt. Sie ist Teil des derzeit achtköpfigen Redaktionsteams der Marlower Schülerzeitung. Drei Mal im Schuljahr veröffentlichen Lina Schmidt und ihre Mitstreiter eine Ausgabe. 28 Seiten im DIN-A5-Format, bunt gelayoutet mit zahlreichen Fotos und natürlich selbst recherchierten und geschriebenen Artikeln. „Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Es macht Spaß, in der Gruppe zusammenzuarbeiten“, erklärt Leila Jelli aus der dritten Klasse, warum sie sich dem Redaktionsteam angeschlossen hat.

Üblicherweise trifft sich die MAG.net-Redaktion einmal pro Woche. Aufgrund der Corona-Pandemie und vor allem gerade während des aktuellen Lockdowns ist das seltener möglich. Doch auch im Homeoffice funktioniert die Arbeit an der Schülerzeitung offenbar. „Das ist ganz normal, als wenn ich in der Schule wäre“, sagt Lina Schmidt.

Alles beginnt mit einer Redaktionskonferenz, in der das große Oberthema des nächsten Heftes festgelegt wird. „Wenn wir uns nicht einig sind, dann stimmen wir ab“, sagt Johanna Wolff (3. Klasse). Jedes Redaktionsmitglied bekommt dann einen Auftrag. Interviews, kleine Reportagen, Neuigkeiten aus dem Schulleben, eine Rätselseite und vieles mehr gehören zum Repertoire des Heftes. Die Auflage pro Ausgabe liegt bei 80 Stück. Erwachsene zahlen einen Euro, Kinder 50 Cent pro Heft. Die Einnahmen sowie auch das Preisgeld aus dem jüngsten Wettbewerb werden für technische Ausstattung oder für ein kleines Fest gespart – sobald wieder möglich.

Medienbildung und Persönlichkeitsentwicklung

Angeleitet werden die jungen Journalisten von Schulsozialarbeiterin Anja Zipp. Der medienpädagogische Auftrag sei dabei weit mehr als nur die bloße Produktion einer Schülerzeitung. „Das ist auch Persönlichkeitsentwicklung“, sagt Anja Zipp. Mancher lege beispielsweise Hemmungen im Erstkontakt zu anderen Menschen ab, wenn beispielsweise um ein Interview gebeten wird.

Anja Zipp, Schulsozialarbeiterin an der Grundschule in Marlow Quelle: Robert Niemeyer

Zipp muss jedoch jedes Jahr aufs Neue um die Schülerzeitung bangen, denn die Viertklässler des Teams verlassen dann die Schule. „Scherzhaft habe ich auch schon mal gesagt: Ihr müsst alle sitzenbleiben“, so Zipp. Die AG habe mangels Teilnehmern auch bereits kurz vor der Auflösung gestanden. Glücklicherweise lieben die Schüler ihre Schülerzeitung. „Ich wollte nicht, dass MAG.net aufhört“, sagt Lisa Möller. Aus diesem Grund habe sich die Drittklässlerin für das Redaktionsteam gemeldet.

Und das Thema für das nächste Heft steht bereits fest. Vier Seiten sind bereits fertig. Doch worum es geht, wird nicht verraten. Redaktionsgeheimnis.

Von Robert Niemeyer