Ribnitz-Damgarten

Birte Buchin ist seit vielen Jahren als Schuhhändlerin in Ribnitz-Damgarten tätig. Das Geschäft der 54-Jährigen, das sie von ihrer Mutter übernommen hat, befindet sich in der Langen Straße 28. So wie bereits ihr Vater, hatte sie zunächst den Beruf der Uhrmacherin erlernt. Zusätzlich absolvierte sie eine Ausbildung zur Goldschmiedin. Mehrere Jahre arbeitete sie in Süddeutschland, dann zog es sie wieder zurück in ihre Heimatstadt.

Seit Anfang Juli bietet Birte Buchin im Schuhgeschäft auch kosmetische Fußpflege an. „Wir haben zwar sehr viele Stammkunden, aber dass immer Menschen per Internet einkaufen, spüren auch wir. Mit der Fußpflege möchte ich ein zweites Standbein schaffen“, sagt sie. Während ihre Mitarbeiterin weiter Schuhe verkauft, kümmert sich Birte Buchin um die Pflege der Füße ihrer Kunden. Eine Sitzung dauert bis zu einer Dreiviertelstunde. „Da bleibt immer auch ein bisschen Zeit zum Erzählen“, so Birte Buchin.

Von Edwin Sternkiker