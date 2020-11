Schulbeginn 1945: Fenster kaputt und Ratten unter den Dielen

Ribnitz-Damgarten

Endlich dürfen die Ranzen wieder gepackt werden. Vielfüßig machen sich die Kinder und Jugendlichen am 1. Oktober 1945 wieder auf den Weg zur Damgartener Stadtschule. 708 Schüler besuchen in jenem Herbst die größte Schule des Schulbezirks. Dabei bedeutet die Wiederaufnahme des Schulbetriebes auch ein Stück weit Normalisierung des Alltags. Doch vieles ist anders als noch ein Jahr zuvor.

Die Schülerzahlen sind parallel zu den Einwohnerzahlen deutlich in die Höhe geschnellt. Daraus resultiert eine wachsende „ Raumnot“. Die Schüler müssen deshalb stellenweise in einem zeitlich versetzten Schichtsystem unterrichtet werden. Ferner bestimmt der allgegenwärtige Mangel das Geschehen. Es fehlt an Sitzbänken, Tafeln, Kreide – und an Lehrern. Im Winter muss der Unterricht mitunter ausfallen, weil Heizmaterial fehlt. Mangels Strom kann an vielen Tagen nur verkürzt unterrichtet werden. Und im Februar 1946 bleiben zahlreiche Schulen im Schulbezirk Damgarten wegen einer Fleckfieberepidemie mehrere Wochen gänzlich geschlossen. Auch Krätze und Typhus bleiben unliebsame Begleiter und führen zu Schließungen.

Anzeige

Schulbezirk Damgarten zählt 23 Schulen

Nicht weniger als 23 Schulen zählt der Schulbezirk Damgarten zum Schuljahresbeginn am 1. September 1946. Die mit Abstand meisten Schüler werden in Damgarten unterrichtet. Hier verteilen sich zu diesem Zeitpunkt 1027 Schüler auf 24 Klassen über die Klassenstufen 1 bis 7. Allein 292 Kinder sind Erstklässler. Die nächst größeren Schulen stehen in Ahrenshagen (376), Lüdershagen (358) und Saal (271). Am anderen Ende der Skala finden wir die Dorfschulen von Starkow (74), Hermannshagen-Dorf (69) und Kückenshagen (61). Dort sind die Schüler auf jeweils zwei Klassen verteilt und werden in nur einem Schulraum unterrichtet.

Dennoch decken auch die Landschulen bisher die Klassenstufen 1 bis 7 ab. So besucht in Hermannshagen-Dorf nur ein Junge die Klassenstufe 7. In Kückenshagen sind es drei Mädchen und ein Junge. Dies soll sich mit einem neuen Schulgesetz ändern. Eine Zentralisierung der höheren Klassen ist ab dem Schuljahr 1946/47 vorgesehen. Nur noch die vier unteren Klassenstufen sollen in den Landschulen unterrichtet werden. Für Entspannung bei der „ Raumnot“ sorgt dies hingegen nicht. Sie bleibt bei anhaltend wachsenden Schülerzahlen die größte Herausforderung.

Russische Soldaten in Langendammer Schule

Doch es fehlen nicht nur Räumlichkeiten, selbst die vorhandenen bieten oft, vor allem in den kleinen Schulen auf den Dörfern, ein geradezu erschreckendes Bild. Im Schulgebäude in Langendamm sind zahlreiche Fensterscheiben zerbrochen und können nicht ersetzt werden. Glas fehlt. Vernagelte Bretter prägen stattdessen das Äußere der Schule. Die kalte Jahreszeit naht, doch der Ofen ist durchgebrannt und funktionsuntüchtig. Zum Ärger von Schulleiter Schott wird die Schule zudem „oft von russischen Soldaten heimgesucht (und) vieles demoliert“.

Noch dramatischer präsentiert sich das Schulgebäude in Pantlitz. Es ist alles andere als ein einladender Ort gemeinschaftlichen Lernens. Hauptlehrer Weinert berichtet im Mai 1946, dass so manche Gebäudeteile „baufällig“ sind. Unter den Dielen fühlen sich die Ratten merklich wohler als die Kinder darüber. Stellenweise hängen die Tapeten von verschmutzten Wänden. Regenflecken dominieren die Zimmerdecke. „Der Schulofen verräuchert bei besonderer Windlage, so dass Lehrer und Schüler das verqualmte Zimmer räumen müssen“.

Der katastrophale Eindruck setzt sich im Außengelände fort: „Der Spiel- und Turnplatz ist mit Splitterschutzgräben zerwühlt und diese sind teilweise voll Unrat, weil die Aborteimer dort ausgegossen werden. Die Benutzung des Turnplatzes ist wegen der Gefahr des Hineinfallens unmöglich.“ Trotz dieses „miserablen“ Zustandes sollen hier 85 Kinder zum Schuljahresbeginn 1946 unterrichtet werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die örtlichen Behörden vielfach nicht vordergründig um ihre Schulen kümmern. Sehr zum Ärger von Bezirksschulrat Hermann Schulz. Eine permanente und unbedingt erforderliche Kontrolle der einzelnen Schulen kann er aber leider nicht garantieren. Schulz beklagt, dass ihm weder ein geeignetes „Verkehrsmittel“ zur Verfügung steht noch habe er „das nötige Schuhzeug für den Fußmarsch, der unter Umständen 30 Kilometer … täglich betragen müsste“.

Um so wichtiger ist es ihm, den Landrat zu ermuntern, die einzelnen Bürgermeister stets genau im Blick zu haben und gegebenenfalls „den nötigen Druck … auszuüben“. Denn vielfach „lassen sich die Bürgermeister gehen und zeigen der Schule gegenüber keine Aktivität“.

Lesen Sie auch

Von Jan Berg