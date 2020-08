Schulbus und Pkw touchieren sich bei Barth

Barth

Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Schulbusses ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr in Lüdershagen bei Barth. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen fuhr der Bus von der Bundesstraße 105 in Richtung Lüdershagen. Auf Höhe der Langen Reihe kam dem Bus ein Opel entgegen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, touchierten sie sich.

Dabei wurde der linke Außenspiegel des Opels beschädigt. Am Bus entstand kein sichtbarer Schaden. Sowohl der 38-jährige Busfahrer und die 14 Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befanden, als auch der 60-jährige deutsche PKW-Fahrer, blieben unverletzt. Der Sachschaden: rund 200 Euro.

Von OZ