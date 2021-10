Schulbusse in Vorpommern-Rügen: Kreistag will Fahrtzeit für Kinder deckeln

Grimmen

Das höchste politische Gremium in Vorpommern-Rügen, der Kreistag, trifft sich am Montag (11. Oktober) in Grimmen zu seiner nächsten Sitzung. Dabei geht es um Themen wie die Einrichtung von Nahrungsflächen für Schreiadler, den Jahresabschluss des Jobcenters und die neue Struktur der Wirtschaftsförderung. Der Landkreis soll Gründungsmitglied in einem „Verein für Regionalmarketing und -entwicklung“ werden.

Außerdem beantragen die Linken, in der Satzung zur Schülerbeförderung einen Abschnitt aufzunehmen, der die Höchstfahrzeiten regelt. Der Vorschlag: Bis zur 4. Klasse soll die Fahrzeit nicht länger als 40 Minuten dauern, für Schüler höherer Klasse 60 Minuten nicht überschreiten.

Weiterhin soll der Kreis seine Alarmierungssysteme überprüfen und Mängel beseitigen, um die Bürger im Katastrophenfall besser zu warnen. Der Fraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler schwebt vor, dass eine entsprechende Informationsplattform eingerichtet und Testläufe veranlasst werden, um die Einwohner über Signale und Signalfolgen aufzuklären. Die Fraktion möchte auch, dass der Landkreis eine Initiative auf Rügen unterstützt, die ein archäologisches Heimatmuseum und eine Kunsthalle errichten will.

Termin der Sitzung: 11. Oktober, 17 Uhr, Kulturhaus „Treffpunkt Europas“, Heinrich-Heine-Straße 1a in Grimmen

Von Kai Lachmann