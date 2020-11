Schule in Stralsund: Eine Infektion, 18 Folgefälle

Stralsund

An der Integrierten Gesamtschule „Grünthal“ in Stralsund gibt es weitere Coronafälle. Waren Stand Montagabend noch 16 Schüler in fünf Klassen betroffen, so hat sich die Zahl der Klassen auf sieben erhöht. Insgesamt hat nun der Fall einer infizierten Lehrerin 18 Folgefälle unter den Schülern nach sich gezogen. Vorsorglich wurde für 14 Klassen Quarantäne angeordnet.

Zudem befinden sich alle Klassen in dieser Woche im Distanzunterricht. „Leider können wir schulorganisatorisch, bei der Vielzahl von in Quarantäne versetzten Kollegen, ganzen Klassen und Einzelschülern, keine Form von Präsenzunterricht gewährleisten“, heißt es auf der Internetseite der Schule.

Anzeige

Präsenzunterricht ab kommender Woche

Der Präsenzunterricht soll für alle Schüler, Klassen und Kollegen am 23. November wieder zu den normalen Zeiten fortgeführt werden. „Eine Rückkehr in die Schule setzt natürlich Symptomfreiheit und das Ende einer durch das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen angeordneten Quarantäne voraus“, teilt Schulleiter Ralph Renneberg mit.

Neu in der Liste der vom Coronavirus betroffenen Schulen ist die Regionalschule in Reinberg im Süden des Kreises. Eine Infektion in der Schülerschaft hat dazu geführt, dass der Landkreis eine Klasse bis zum 27. November in Quarantäne geschickt hat.

In der Ganztagsschule in Reinberg ist eine Virusinfektion nachgewiesen worden. Quelle: Roswitha Pendzinsky/OZ-Archiv

Hort und Kita: Sechs Einrichtungen betroffen

Insgesamt sind an aktuell neun Schulen Infektionen nachgewiesen worden. Diese sind: Gesamtschule „Grünthal“, Hansa-Gymnasium, Jona-Schule, „Karten Sarnow“- und „ Ferdinand von Schill“-Schule (alle Stralsund), Freie Schule Dreschwitz, Regionale Schule „Am Rugard“ Bergen, Regionale Schule „Windland“ Altenkirchen (alle Rügen) und die genannte Schule in Reinberg. Bis auf die Grünthalschule waren es stets einzelne Infektionen bei Schülern, die bis jetzt keine Folgefälle nach sich gezogen haben. Für die entsprechenden Klassen wurde Quarantäne angeordnet.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Im Hort- und Kitabereich gibt es im Landkreis zurzeit sechs betroffene Einrichtungen: In Stralsund sind dies das Montessori-Kinderhaus und der Hort sowie das Hortzentrum „Pfiffikus“ und in Brandshagen die „Butscherstuv“. In diesen Einrichtungen ist das Virus bei Kindern nachgewiesen worden. Im „Seesternchen“ Prora auf Rügen und der „Villa Kunterbunt“ in Barth sind Erzieher oder Mitarbeiter betroffen. Für die betroffenen Gruppen wurde Quarantäne angeordnet.

Lesen Sie auch

Von Kai Lachmann