Ribnitz-Damgarten

Ab Montag sind in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Corona-Lockdown die Schulen wieder geöffnet. Das Bildungsministerium hat einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, der sich nicht an der Landesinzidenz, sondern an der Corona-Inzidenz der Landkreise und kreisfreien Städte orientiert.

Je niedriger die Inzidenz, desto mehr ist möglich. Dank der geringen Infektionszahlen in Vorpommern-Rügen mit einer Inzidenz von deutlich unter 50 gelten in diesem Landkreis die größten Erleichterungen der ersten Öffnungsstufe. Diese gilt für eine Corona-Inzidenz unter 100 (Stichtag 12. Mai).

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch haben die Schulen in Vorpommern-Rügen mit Einschränkungen zu leben. In den Klassen 1 bis 6 gilt ab Montag der komplette Präsenzunterricht. Alle Schüler müssen demnach wieder zur Schule. Ab der 7. Klasse soll Wechselunterricht angeboten werden. Das heißt, dass Klassen geteilt werden und deren Anwesenheitsphasen und Homeschooling-Phasen abwechseln.

Wechselunterricht täglich

„Das ist eine Vorgabe des Ministeriums und das werden wir umsetzen“, sagt Jan-Dirk Zimmermann, Direktor des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Damgarten, ohne die Entscheidung weiter kommentieren zu wollen. Am Gymnasium wird somit die gesamte Schülerschaft ab Montag im Wechselunterricht unterrichtet. Einzige Ausnahme: Die 11. Klasse. Diese Klassenstufe gilt als sogenannte Vorabschlussklasse. Weil diese Schüler im kommenden Schuljahr Abitur machen, werden die Elftklässler komplett im Präsenzunterricht unterrichtet.

Diesen gab es vor der Schließung ebenfalls, allerdings wurde damals wochenweise gewechselt. Nun wechseln sich die Gruppen des Gymnasiums für die letzten fünf Wochen bis zu den Sommerferien täglich ab. Ein wöchentlicher Wechsel würde in der kurzen Zeit bis zu den Ferien keinen Sinn ergeben.

Bestandsaufnahme vor den Ferien

„Dann wäre die Hälfte der Schüler ja noch eine Woche länger zu Hause“, sagt auch Kerstin Schaperjahn, Schulleiterin der Rudolf-Harbig-Regionalschule in Damgarten. Die Klassen 5 und 6 der Orientierungsstufe kommen am Montag hier wieder geschlossen zum Unterricht. Alle anderen Klassen werden geteilt und wechseln sich auch an der Harbig-Schule täglich ab. „Das gilt bis zum 28. Mai. Dann schauen wir, wie sich das auswirkt“, so Schaperjahn.

Wichtig sei, dass die Schüler wieder ein Gefühl für die Schule bekommen. Manche Schüler kämen mit dem Homeschooling gut klar. Andere wiederum hätten große Probleme mit dem Lernen in den eigenen Wänden. Teilweise fehle es an Struktur im täglichen Leben.

Die fünf Wochen vor den am 21. Juni beginnenden Sommerferien sollen laut Schaperjahn außerdem dafür genutzt werden, eine Bestandsaufnahme bei den Schülern zu machen. Welcher Stoff erfolgreich vermittelt wurde oder welche Inhalte wiederholt werden müssen sollen hier festgehalten werden.

Lehrer geimpft

Die Lehrer der Harbig-Schule hätten mittlerweile alle eine erste Impfung erhalten. Einen zweiten Impftermin gebe es ebenfalls bereits für jeden. Einen positiven Corona-Fall habe es während der gesamten Pandemiezeit an der Schule nicht gegeben, weder unter den Lehrern noch unter den Schülern.

Auch an der Bernsteinschule seien alle Lehrer, die es wollten, geimpft, teilte Anne-Gret Schween, stellvertretende Schulleiterin mit. Auch an der Bernsteinschule werden die 7. und 8. Klassen im Wechselunterricht betreut. Zunächst ist eine Hälfte zwei Tage vor Ort, die andere Hälfte entsprechend zu Hause. Dann wird für zwei Tage gewechselt. Dann findet der Unterricht drei Tage auf diese Weise statt, mit Wechsel also sechs Tage. Dann gibt es wieder zwei Tage Unterricht. Die 9. Klassen gelten als Vorabschlussklasse und werden komplett in Präsenzunterricht unterrichtet. Testpflicht, Abstandsgebot und Maskenpflicht gelten dabei für alle nach wie vor.

Gerade die 7. und 8. Klassen seien von der Corona-Pandemie besonders gebeutelt, da die Mädchen und Jungen in diesem Schuljahr so gut wie keine wirkliche Präsenzphase hatten. Dadurch gehe Struktur im Alltag verloren.

Von Robert Niemeyer