Brand in Ribnitz-Damgartener Gymnasium: Schule evakuiert

Ribnitz-Damgarten

Im Richard-Wossidlo-Gymnasium in Damgarten hat es am Donnerstagabend gebrannt. Rund 200 Personen konnten sich in Sicherheit bringen – zur Zeit des Feuers fand ein Elternabend statt. Aufgrund der Rauch- und Staubentwicklung ist die Schule am heutigen Freitag geschlossen. Der Unterricht für die Schüler fällt aus.

Zwei Batterien zur Notstromversorgung waren in Brand geraten. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Laut Feuerwehrsprecher Berthold Moog waren zwei Batterien für die Notstromversorgung im Ostflügel des Gebäudes aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Gelöscht werden musste das Feuer mit Pulver und Kohlendioxid, was zu der extremen Rauch- und Staubentwicklung geführt hat. Die Löscharbeiten erfolgten unter Atemschutz.

Alarm durch Brandmeldeanlage

Gegen 19.40 Uhr war erfolgte der Alarm durch die Brandmeldeanlage des Gymnasiums. Der Zug 2, das ist die freiwillige Feuerwehr in Damgarten, setzte sich in Bewegung. Noch während der Anfahrt bestätigte ein Anrufer aus der Schule einen Brand. Auch Zug 1 aus Ribnitz wurde in Marsch gesetzt. Laut Berthold Moog waren rund 30 Kameraden mit sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Eltern und Lehrer kamen den Feuerwehrleuten bereits entgegen. Sie waren durch automatische Ansagen zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert worden. Die Evakuierung des Gebäudes hat nach Einschätzung Moogs „im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert“.

Nach Löschen des Feuers wurde das Gebäude entlüftet. Trotzdem werde der Brandgeruch in dem betreffenden Gebäudeteil nach Einschätzung des Feuerwehrsprechers noch etliche Tage wahrzunehmen sein. Gegen 22 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Ob der Unterricht am Montag wieder regulär stattfinden kann ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss.

Von Timo Richter