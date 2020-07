Schulleiterin des Damgartener Gymnasiums geht in Rente: Abschied in bewegten Zeiten

Ribnitz-Damgarten

Einen Ruhestand im Wortsinne kann sich Sigrid Schermuk nicht vorstellen. „Ich bin gespannt auf den letzten Abschnitt meiner Lebensreise. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen von der Welt, vor allem von Europa, erkunden kann.“

Am 17. Juli übergibt die 65-Jährige die Leitung des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten an ihren Nachfolger. Eine einjährige Auszeit soll es vorerst sein. Dann gebe es noch viel zu tun. Reisen, kochen, Sport, „ganz viel lesen“ oder die Seniorenakademie der Universität Rostock besuchen.

Abschied im Corona-Jahr

So lange wie Sigrid Schermuk hat noch niemand das Damgartener Gymnasium geleitet. Ausgerechnet ihr letztes Schuljahr vor dem Renteneintritt stellte Schermuk und ihre Kollegen noch einmal vor bis dahin unbekannte Herausforderungen. Corona-Krise, Schließung der Schulen, Hygienekonzept zum Restart. „Es war viel Aufwand“, so Sigrid Schermuk. „Aber die Regeln waren klar. Es gab im Prinzip eine Linie.“

Die gab es in den 1990er Jahren in einem Punkt nicht wirklich. 1990 hatte Ribnitz-Damgartens Gymnasium vier Standorte, einen in Damgarten und drei in Ribnitz mit insgesamt rund 1600 Schülern. Schermuk übernahm 1993 die Leitung des Damgartener Gymnasiums, das von diesem Zeitpunkt an eigenständig war. Das eigentliche Richard-Wossidlo-Gymnasium jedoch war das Ribnitzer.

Ringen um Schulstandort

Sinkende Schülerzahlen stellten zunehmend die Standorte infrage. Der Zustand der Gebäude ließ zu wünschen übrig. Ein Neubau für ein Gymnasium sollte her. Die Folge: Ein Ringen um die Frage, in welchem Stadtteil das Gymnasium künftig angesiedelt sein soll. Denn deine Voraussetzung für den Neubau war die Fusionierung der Ribnitzer und Damgartener Gymnasien. „Es waren spannende, dynamische Zeiten“, erinnert sich Schermuk. Viel Überzeugungsarbeit musste geleistet werden. „Letztlich haben wir den Standort Damgarten gerettet.“

1998 fusionierten die Gymnasien schließlich. Im Mai 2000 wurde der Neubau übergeben. „Ein Traum wurde Wirklichkeit“, schwärmt Sigrid Schermuk noch heute.

Das Richard-Wossidlo-Gymnasium in Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Mit Freude und Wehmut blicke sie auf ihr Arbeitsleben, vor allem auf die vergangenen 27 Jahre als Direktorin des Gymnasiums in Damgarten. „Es ist über die Jahre immer wieder eine Herausforderung, sich immer wieder an die veränderten Bedingungen anzupassen und den Kontakt zu den Schülern zu halten und sie unter den Bedingungen entsprechend zu fördern“, sagt Sigrid Schermuk.

Dabei sei sie nicht immer unumstritten gewesen. Gerade in den Anfangsjahren habe sie Vertrauen zum Kollegium aufbauen müssen. „Mir war es immer wichtig, einen eindeutigen Weg aufzuzeigen und gleichzeitig Abbiegemöglichkeiten für neue Ideen zuzulassen“, sagt Schermuk.

Schreibmaschinen und Hektografen

Als sie selbst in der siebten Klasse war, wollte die Altenwillershägerin bereits Lehrerin werden. Als älteste von vier Schwestern habe sie von Haus aus ohnehin bereits eine gewisse Erzieherfunktion innegehabt. An der Humboldt-Universität in Berlin studierte Schermuk von 1973 bis 1977 Geografie und Geschichte. 1977 begann ihre Lehrerlaufbahn an der damaligen Juri-Gagarin-Schule in Ribnitz, heute bekannt als Mühlenberg-Schule. „Selber zu unterrichten, war mir auch als Schulleiterin immer wichtig. Und es hat mir immer Spaß gemacht.“

Vieles habe sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Wo anfangs noch eine Schreibmaschine stand, liegt heute eine Computertastatur. „Die Blätter haben wir damals noch mit einem Hektografen vervielfältigt“, erinnert sich Schermuk. Hektografen sind Geräte, mit denen im sogenannten Umdruckverfahren Kopien mittels einer abfärbenden Vorlage (Matrize) erstellt werden konnten. Heute gibt es Scanner und Kopierer. „Die Technik hat sich wahnsinnig schnell entwickelt“, sagt Schermuk.

Ebenso hätten sich die Schüler verändert. „Früher haben sie in Büchern gelesen, heute wird gegoogelt.“ Vor allem die Medienkompetenz der Schüler sei gestiegen. „Leider nutzen viele diese Fähigkeiten zu wenig, um Wissen zu erwerben.“

„Ein Lehrer kann die Welt verändern“

Im Lehrerberuf sei der erzieherische Aspekt mittlerweile von entscheidender Bedeutung. „Die Lehrerpersönlichkeit ist entscheidend. Ich hatte selbst Lehrer, die mich begeistert haben“, sagt Sigrid Schermuk. Eine gewisse Strenge sei dabei notwendig. „Laissez faire geht in der Schule nicht“, so Schermuk. Es brauche klare Regeln. Und Begeisterung für Schule, um Schüler zu begeistern. „Ein Lehrer kann die Welt verändern durch seine Arbeit mit den Schülern, die in diese Welt geschickt werden“, so Schermuk.

Gemeinsam mit Eltern, Kollegen und nicht zuletzt den Schülern sei es über die Jahre gelungen, das Wossidlo-Gymnasium weiterzuentwickeln. Schulverein, Schülerfirma, zahlreiche Arbeitsgruppen, 2015 das erste Schulfest, das Richard-Wossidlo-Gymnasium zeichne sich mittlerweile durch ein vielfältiges Schulleben aus. Schermuk hofft, dass die Schule diesen von Gemeinschaft geprägten Weg weitergeht. Jan-Dirk Zimmermann, zuletzt Schulleiter am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Aachen, wird Sigrid Schermuks Nachfolger.

Ihm wie allen anderen am Richard-Wossidlo-Gymnasium wünscht Sigrid Schermuk „eine glückliche Lebensreise und Glück bei ihren menschlichen Metamorphosen sowie maximale Erfolgserlebnisse bei all ihren Vorhaben.“

