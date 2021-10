Schulneubau in Barth: Das ist der aktuelle Stand

Barth

Seit dem Jahr 2010 beschäftigen sich Stadtvertretung und -verwaltung in Barth mit der räumlichen Neuordnung der Schulstandorte in der Vinetastadt. Passiert ist augenscheinlich nichts. Der Unmut wächst. Und es gibt weiterhin wenig Positives zu der Thematik zu berichten.

Tatsächlich sei man seitens der Verwaltung noch auf der Suche nach Fördermitteln, informierte Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Die Reaktion manch eines Gremiumsmitgliedes kam fast einer Schnappatmung gleich. Denn die Richtung ist seit geraumer Zeit klar. Schließlich „laufen“ die Planungen seit dem Jahr 2010.

22 Millionen Euro kostet Schulneubau

Der Plan sieht wie folgt aus: Aus dem Regionalschulteil des Gymnasialen Schulzentrums in der Bertolt-Brecht-Straße in Barth-Süd wird die Grundschule „Friedrich Adolf Nobert“. Da auch der Hort, in dem die Grundschüler nach Schulschluss betreut werden, direkt angeschlossen sein soll, muss auch dieser Platz auf dem Bildungscampus finden. Dafür wiederum aber reicht die Platzkapazität des bestehenden Schulgebäudes nicht aus. Ein Anbau soll das Platzpro­blem lösen.

Die Realschule indessen soll komplett an das Gymnasiale Schulzen­trum in der Uhlenflucht angeschlossen werden. Auch dort reicht aber der Platz nicht aus. Deshalb soll auch das Gymnasiale Schulzentrum einen Anbau bekommen.

Insgesamt rund 22 Millionen Euro wird die Umsetzung nach aktueller Schätzung kosten. Ob diese Zahl noch stimmt, ist fraglich.

Grundschule in Barth-Süd und Hort haben Priorität

Einen kleinen Lichtblick scheint es aber zu geben. Wie Stefan Lange vom Amt für Inneres, Kita, Bildung und Soziales informiert hat, sei inzwischen ein Bauantrag für die ehemalige Liebknecht-Schule, den Regionalschulteil in der Brecht-Straße, der zur Grundschule werden soll, beim Landkreis gestellt worden. Dieses Vorhaben hat seit jeher oberste Priorität im Plan „Räumliche Neuordnung der Schulstandorte“. Gefördert werde die Maßnahme im Rahmen des Sanierungsgebietes Barth-Süd, informiert der Bürgermeister.

Projektskizze für den Anbau an das Schulgebäude in der Brecht-Straße. Quelle: Volker Stephan

Er weiß um den Unmut, den die zähe Umsetzung mit sich bringt. „Der Weg insgesamt ist steinig und unabsehbar“, sagt er, bedauert dies selbst. Er gibt aber zu bedenken: „Bei der Thematik Schule handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt Barth und alle Verfahrenswege sind zwingend einzuhalten. Bei einer so hohen Baukostensumme sollte die Stadt Barth keine voreiligen Schlüsse ziehen und ordnungsgemäß prüfen und planen.“

Die Baumaßnahme in der Brecht-Straße, hier soll mit einem Anbau Platz für ein zeitgemäßes Lernumfeld und einen Hort geschaffen werden, werde im Rahmen des Sanierungsgebietes „Barth-Süd“ gefördert, berichtet Friedrich-Carl Hellwig.

Sonderausschuss soll gegründet werden

Wie die Baumaßnahme in der Uhlenflucht finanziert werden soll, scheint noch in den Sternen zu stehen. „Seitens der Verwaltung ist ein weiterer Antrag auf Förderung aus dem Schutzfond gestellt worden. Allerdings konnte aus dem Gespräch mit dem Landesförderinstitut keine Erfolgsaussicht auf eine weitere Förderung hergeleitet werden“, berichtet er. Aber: „Die Entscheidung zum Schulneubau ist in der Stadt Barth getroffen worden. Es wird den Schulneubau geben, auch ohne Förderung“, betont er einmal mehr.

Doch die Frage, wann es nun endlich losgeht, kann auch er nicht beantworten. „Es handelt sich hier um eine der größten Baumaßnahme in der Geschichte der Stadt Barth, nämlich um rund 21,9 Millionen Euro. Es wird eine Generalübernehmerschaft mit Dritten geben. Dies ist nicht einfach zu planen und umzusetzen“, gibt er zu bedenken, kann die erhitzten Gemüter aber nicht so recht beruhigen. Denn sie schauen neidisch beispielsweise nach Ribnitz-Damgarten, wo der Neubau des Bildungscampus – immerhin 29,5 Millionen Euro kostet dieser – bereits sichtlich voranschreitet.

Weil es dem Barther Bürgermeister inzwischen wohl aber auch zu viel Ge- und Zerrede gibt, die Thematik auch zu umfassend ist, schlägt er vor, zukünftig einen regelmäßigen Sonderausschuss mit eventuell drei Stadtvertretern anzuberaumen, um sich über wichtige Themen diesbezüglich auszutauschen. Dieser Vorschlag aber muss erst noch besprochen werden.

Von Anja Krüger