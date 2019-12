Schulsanitätsdienst startet am Damgartener Gymnasium

Ribnitz-Damgarten

Schüler helfen Schülern: Am Richard-Wossidlo-Gymnasium in Damgarten gibt es jetzt einen Schulsanitätsdienst. Beim traditionellen Tag der offenen Tür der Schule präsentierten sich die Jugendlichen, die diese Aufgabe ab sofort übernehmen, am Sonnabend erstmals Lehrern, Eltern und Mitschülern.

18 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren hatten sich im Vorfeld in Kooperation mit den Johannitern an zwei Wochenenden zu Schulsanitätern ausbilden lassen. Ausgestattet mit einem Sanitätsrucksack werden täglich zwei Schüler bestimmt, die quasi den ganzen Tag Notfallbereitschaft haben.

„Wir möchten helfen, und zwar direkt und hier vor Ort“, sagt Nicola Werneck. Die 16-Jährige gehört zum Team der Schulsanitäter. Ob Wunde am Knie im Sportunterricht, Kopfschmerzen oder sogar Vergiftung: Hat ein Schüler gesundheitliche Probleme, wird das jeweilige Zweierteam über die Lautsprecheranlage der Schule ausgerufen und kann sofort helfen bzw. in schwereren Fällen die Erstversorgung übernehmen, bis der Rettungsdienst da ist.

Bereits Mitte der 1990er-Jahre hatte es einen Schulsanitätsdienst am Damgartener Gymnasium gegeben. Die Initiative war im Laufe der Zeit eingeschlafen. „Jetzt lassen wir eine Tradition wieder aufleben“, sagt Schulleiterin Sigrid Schermuk.

Heike Carmesin, Lehrerin für Kunst und Biologie, hatte den Anstoß gegeben. „Das gute an dem Konzept ist, dass Schüler Schülern helfen, sich alle gegenseitig unterstützen, Verantwortung füreinander übernehmen“, so Carmesin. Außerdem hätten einige Schüler den Wunsch, nach dem Abitur im medizinischen Bereich zu arbeiten. „Der Schulsanitätsdienst ist deshalb auch ein Stück Berufsorientierung“, so Sigrid Schermuk.

Einmal im Monat besuchen die Schulsanitäter einen Weiterbildungs- bzw. Auffrischungskurs. „Alle sind hoch motiviert und froh, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Heike Carmesin. Sowohl von den Eltern als auch aus der Lehrerschaft habe es bislang nur positive Rückmeldungen zu der Initiative gegeben.

Von Robert Niemeyer