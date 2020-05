Schulschiff „Admiral von Trotha“: Um Schiffswrack bei Barth ranken sich viele Legenden

Barth

In der Barther Werft Rammin liegen in der Nähe des Slipgrabens die Überreste des Schiffswracks des einstigen Schulschiffes „Admiral von Trotha“ der Marine-Hitlerjugend. 2013 sind sie im Zusammenhang mit dem Wirtschaftshafenbau geborgen worden. Fast 50 Jahre lang hatte der hölzerne Rumpf damals schon im Boddenschlamm an der Außenseite der alten Ostmole geruht, wo man ihn bei niedrigem Wasserstand gut erkennen konnte.

2005 bekundete der Betreiber des damaligen Technikmuseums die Absicht, das Wrack bergen und auf dem Museumsgelände ausstellen zu wollen, woraus aber nichts wurde.

Bei Niedrigwasser war das Wrack der „Admiral von Trotha“ an der Außenseite der alten Ostmole gut zu erkennen. Quelle: Volker Stephan

Große Beachtung über die Grenzen der Region hinaus fand hingegen eine dem Schiff gewidmete Ausstellung im Barther Vineta-Museum, die 2002 von den Barther Heimatforschern Karin Bernstein und Jürgen Peters organisiert worden war. Neben vielen historischen Fotos und Fundstücken konnten dazu auch ältere Zeitzeugen begrüßt werden, die in ihrer Jugendzeit einen Lehrgang auf dem stationären Schulschiff absolviert hatten. Prunkstück der Ausstellung war die originale Schiffsglocke mit Gravur, deren Leihgeber aus Ahrenshoop jedoch anonym bleiben wollte.

2013 wurden die Wrackreste beim Bau des neuen Wirtschaftshafens geborgen und liegen seither in der Werft Rammin. Quelle: Volker Stephan

Der Barther Wasserbauer Gerhard Bossow arrangierte auf dem Museumshof maritime Fundstücke aus dem Hafen, die er der Trotha zuschrieb. Darunter waren ein obligatorischer Segelschiffsanker, ein hölzernes Ruderblatt sowie das Stück einer Segelschiffsrah. Wie sich aber später herausstellte, gehörte die Rah vor 1945 zum hölzernen Flaggenmast des Barther Segler-Vereins.

Von Norwegen über Estland und Schweden nach Deutschland

Der geborgene Rest des Wracks in der Barther Werft Rammin. Quelle: Volker Stephan

Das Schiff war 1919 in Norwegen an der Grenze zu Schweden gebaut worden und lief bis 1925 unter dem Namen „Noatum“ für norwegische und schwedische Eigner. Dann wurde es nach Estland verkauft und fuhr dort als „Fünf Schwestern“ für einen deutschen Eigner. Im Jahre 1934 veräußerte dieser das Schiff unter dem Namen „Maj“ nach Schweden, von wo es 1938 als „Egerland“ nach Deutschland kam - zunächst für einen privaten Eigner.

Zehn Tage vor Ausbruch des Krieges 1939, wurde der Segler vom Reichsverkehrsministerium unter dem Namen „Admiral von Trotha“ als stationäres Schulschiff für die Reichsparteischule III und die Marine-Hitlerjugend mit Liegeort Lauterbach/Rügen in Betrieb genommen. Ab 1941 lag es am neuen Liegeplatz Ziegenort (Trebiecz) am Oderhaff.

Hier erhielten die so genannten „Junggasten“ in Dreiwochenlehrgängen eine seemännische Grundausbildung, mit der sie auf den Dienst in der Kriegsmarine vorbereitet werden sollten. Die Ausbildung war nach Aussagen der Zeitzeugen hart. Es musste ein umfangreiches Pensum an Lehrstoff von seemännischen Grundfertigkeiten bis hin zum Signaldienst absolviert werden. Ideologische Schulung soll dafür gar nicht stattgefunden haben.

Flucht vor der anrückenden Roten Armee

Als 1945 die Front von Osten näher rückte, beschloss die Stammbesatzung, das Schiff an einen anderen Standort im Nordwesten zu verholen. Sie beluden es mit ausreichend Vorräten, brachten ihre Angehörigen an Bord und nahmen sogar Flüchtlinge auf. Mit Hilfe von zwei Schleppern, denn die „Trotha“ war nicht mehr seetüchtig, setzte man sich langsam und mühsam über Greifswald-Wieck in Richtung Stralsund in Bewegung.

Weil die Stadt inzwischen zur Festung erklärt worden war, durfte hier nicht angelegt werden. Auf die Ostsee konnte man auf Grund der mangelnden Seetüchtigkeit ebenfalls nicht – so blieb nur Barth übrig, wo die Flüchtlinge Ende März ankamen. Die Menschen gingen von Bord und setzten ihre Flucht in Richtung Westen mit Lastwagen - und angeblich auch mit einem Lastkahn - fort. Das herrenlose Schulschiff mit seinen Vorräten wurde zum Ziel von Plünderungen durch die Barther.

Schiff nach Plünderung zur Ramme umgebaut

Die am 1. Mai 1945 in Barth eintreffenden sowjetischen Truppen zeigten auf Grund des desolaten Zustands kein Interesse am Schiff. Die Barther bedienten sich weiter an den Holzaufbauten und Planken, die Masten wurden zu Hebebäumen für die Flugplatzdemontage umfunktioniert und sogar das Ruderhaus soll als Laube im Garten eines ehemaligen Schiffers Verwendung gefunden haben. In diesem Zustand wurde das Schiff von der Wasserbaufirma Stüdemann übernommen, wieder aufgeplankt und zur Ramme umfunktioniert, die bis 1953 im Barther Hafen und den Boddenhäfen westlich der Meiningenbrücke im Einsatz war. Als Stüdemann 1953 die DDR in Richtung Westen verließ, wurde die Ramme abgerüstet und der Rumpf an den beschriebenen Platz an der Außenmole bei der Zuckerfabrik gelegt, wo er nach und nach im Schlamm versank.

Beim Wasserbauer Stüdemann könnte es sich um den späteren Autor mehrerer wasserbaulicher Beiträge in westdeutschen Fachzeitschriften gehandelt haben. Eine Ansichtskarte aus den 1950er Jahren zeigt eine Ramme mit überdimensioniertem Schiffsrumpf bei Bauarbeiten im Wustrower Hafen. Der Rumpf lässt sich anhand seiner Proportionen mit hoher Sicherheit der „Admiral v. Trotha“ zuordnen.

Bisher unbekanntes Bild aufgetaucht

Ölbild, gemalt von Walter Kreh zwischen 1928 und 1934, das laut Überlieferung das Segelschiff „Die fünf Schwestern“ zeigen soll. Quelle: Walter Kreh

Im vergangenen Jahr schickte Horst Wege per E-Mail eine Reproduktion und schrieb dazu: „Ich habe das Bild zusammen mit einigen anderen von der Witwe des Kapitäns Dieter Kreh (1937-2016) geschenkt bekommen, später fand ich im restlichen Nachlass auch die Zeichenmappe seines Onkels Walter Kreh. Der war der ältere Bruder seines Vaters. Walter Kreh, geboren 1911 und 1940 an einer Blinddarmentzündung verstorben, war Geistlicher und Hobbymaler. Weil ich auch die Postkarte des Gemälde besaß, suchte ich im Netz lange nach dem Original. Durch Zufall stieß ich bei der Suche nach Galionsfiguren auf die „Admiral von Trotha“ und den Bericht in der „ Ostsee-Zeitung“ von 2002. Natürlich hieß das Schiff damals (zur Entstehungszeit des Bildes, Anm. d. R.) noch anders, denn alle anderen Bilder des Malers sind auf die Zeit von 1928 bis 1932 datiert.“

Leider sind keine Informationen zu Walter Kreh auffindbar. Weil das Segelschiff aber von 1925 bis 1934 unter dem Namen „Fünf Schwestern“ im Baltikum lief, könnte der Hobbymaler es dort gesehen und auf die Leinwand gebracht haben. Auf dem Bild ist das Schiff mit der Takelage eines Dreimast-Vollschiffes dargestellt, als stationäres Schulschiff „Admiral von Trotha“ trug es dann nur noch eine rudimentäre Übungstakelage als Dreimast-Toppsegelschoner.

Von Volker Stephan