Schulweg in Bad Sülze soll sicherer werden

Bad Sülze

Der Schulweg für Kinder in Bad Sülze soll sicherer werden. Dafür haben Mitarbeiter des Landeszentrums für Gleichstellung und Vereinbarkeit in den vergangenen Monaten die derzeitige Situation im Bereich der Grundschule in Bad Sülze untersucht, um daraus Maßnahmen abzuleiten.

Anfang 2019 begann die Arbeit. Neben der Lage an der Grundschule in der Dahlienstadt wurden auch die Schulwege im Bereich der Schulen in Grammendorf und Tribsees untersucht. Im August wurden die Ergebnisse den Eltern vorgestellt. Anschließend wurden Fragebögen ausgereicht. In Bad Sülze beantworteten 62 von 100 Eltern die Fragen.

„Wesentliche Gefahrenstelle ist in Bad Sülze die Kastanienallee“, sagt Karola Frömel, Projektreferentin beim Landeszentrum für Gleichstellung und Vereinbarkeit. Unter anderem würden sich Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Die Parksituation, vor allem in den Zeiten, in denen die Schüler zur Schule gebracht oder von dort wieder abgeholt werden, sei zudem unübersichtlich.

Darüber hinaus sei ein Hinweis der Eltern gewesen, dass das Tempo-30-Schild im Bereich der Schule nur schwer zu erkennen sei. Teilweise seien zudem Gehwege nicht breit genug oder zugeparkt. Auch seien die Wege teilweise schlecht beleuchtet.

Ein Problem gebe es außerdem in Redderstorf. Es gebe keinen Gehweg zur Bushaltestelle. Zudem müssen die Kinder hier die Landesstraße 19 überqueren, wenn sie mit dem Schulbus am Nachmittag von der Schule zurückkehren. Die Bushaltestelle liegt im Bereich der Tankstelle in Bad Sülze.

Viele der Probleme seien der Stadtvertretung bekannt, hieß es am Dienstagabend. Immer wieder hätte es Anläufe gegeben, Fußgängerüberwege oder Geschwindigkeitsbegrenzungen an Gefahrenstellen einzurichten. Oft seien die Anträge jedoch von der Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis abgelehnt worden. Auch die Situation in Redderstorf sei bekannt. Bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen sei laut Bürgermeisterin Doris Schmutzer ein Antrag gestellt worden, direkt in Redderstorf eine Bushaltestelle einzurichten.

Im Zuge der anstehenden Diskussionen um ein Verkehrskonzept und ein Parkraumkonzept für Bad Sülze sollen in den nächsten Wochen und Monaten auch die Schulwege beleuchtet werden. „Man muss schauen, wo die sicheren Wege sind. An einigen Stellen muss man die Straße nicht überqueren“, sagt Stadtvertreter Uwe Bobsin.

Eine Idee sei es laut Karola Frömel, noch mal gemeinsam mit Eltern die Gefahrenstellen zu begehen. Möglich sei, eine Broschüre zu erstellen, die an die Eltern verteilt werden. In dieser Broschüre könnten auf einer Karte sichere Schulwege eingezeichnet werden, die mit den Kindern geübt werden könnten.

Ziel sei es, Eltern dazu zu bewegen, ihre Kinder allein zur Schule gehen zu lassen. Denn auch, dass etliche Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, sorge für ein höheres Gefahrenpotenzial.

2018 verunglückten in Mecklenburg-Vorpommern 656 Kinder unter 15 Jahren bei Verkehrsunfällen. Jungen sind dabei stärker betroffen als Mädchen.

Von Robert Niemeyer