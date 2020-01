Schulzusammenlegung Barth: Stadt muss neue Wege gehen

Barth

Wie Anja Gabriel, Leiterin des Bürgeramtes Barth, bei der Sitzung des Ausschusses für Schule und Soziales am Montagabend informierte, müsse die Stadt beim Thema Schulzusammenlegung nach neuen Wegen zur Finanzierung des Projektes suchen. Denn ein Treffen beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung habe gezeigt, dass die Stadt nicht mit mehr als fünf Millionen Euro an Fördermitteln aus diesem Topf rechnen könne.

„Fünf Millionen Euro sind die Höchstgrenze. Wir haben nun vereinbart, dass wir uns bis Ende Februar noch einmal konzeptionell mit dem Projekt auseinandersetzen“, sagte Anja Gabriel. Es gebe nun nur noch die Möglichkeit, das Gesamtprojekt in einzelne Teile zu gliedern und sich für die übrigen Teilprojekte andere Fördermöglichkeiten zu suchen.

„Das Gespräch hat uns die Erkenntnis gebracht, dass wir uns auf einen sehr schwierigen Weg begeben haben“, sagte Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig auf OZ-Nachfrage. „Aber diese Vermutung hatte ich schon vorher.“ Jetzt müsse man nach Lösungen suchen, um das Projekt trotz der Schwierigkeiten zu realisieren. Denn um den Schulstandort Barth attraktiver für Schüler und Lehrer zu machen, sei dies dringend notwendig.

Ein Standort für Regionalschüler und Gymnasiasten

Am Gebäude des gymnasialen Schulteils am Standort Uhlenflucht soll ein Anbau entstehen. In diesen Anbau sollen dann die Schüler des Regionalschulteils ziehen. Rund 900 Schüler sollen hier an diesem Standort unterrichtet werden. Am Standort des Regionalschulteils in der Bertolt-Brecht-Straße sollen dann Grundschule und Hort einziehen. Auch hier soll nach den neuesten Planungen ein Anbau entstehen. Knapp über 300 Schüler sollen in der Grundschule unterrichtet und rund 250 im Hort betreut werden. Bereits 2015 hatten die Stadtvertreter den Beschluss zur Schulneuordnung gefasst.

Bei der Sitzung des Ausschusses für Schule und Soziales im September vergangenen Jahres, bei der der Architekt Uwe Seidenschnur vom Rostocker Planungsbüro Inros Lackner die Detailplanung vorgestellt hatte, war bekannt geworden, dass die Kosten von ursprünglich sechs Millionen Euro auf 18 Millionen Euro steigen. Und dabei ist noch nicht einmal die Ausstattung mit eingerechnet. So gehen neue Zahlen, bei denen auch die Ausstattung und die Außenanlagen eingerechnet wurden, von knapp 22 Millionen Euro aus. Dass die Kosten so extrem gestiegen seien, habe vor allem mit dem Thema Inklusion zu tun. Dadurch bestehe ein ganz anderer Raumbedarf als bei der ursprünglichen Planung.

Mehr zur Autorin

Lesen Sie auch:

Trotz Kostenexplosion: Zuspruch für Schulzusammenlegung in Barth

Mehr als 18 Millionen Euro für Schulzusammenlegung in Barth

Schulzusammenlegung in Barth: Die Zeit drängt

Von Anika Wenning