Schulzusammenlegung in Barth: Die Zeit drängt

Barth

Der Zeitdruck ist groß. Bis 2022 muss die geplante Schulzusammenlegung in Barth abgeschlossen sein. So zumindest ist die Voraussetzung für die Förderung. „Inwieweit noch Gespräche geführt werden können, wenn wir diesen Zeitplan nicht halten können, kann ich aus jetziger Sicht nicht sagen“, erklärte die Amtsleiterin des Barther Bürgeramtes, Anja Gabriel. „Unser Bestreben ist es natürlich, das Vorhaben im vorgegebenen Zeitplan umzusetzen. Es ist jetzt die Aufgabe des Planungsbüros, uns Wege aufzuzeigen, wie wir das schaffen können.“ Und wenn seitens des Planungsbüros das Signal komme, dass dies nicht möglich ist, müssten Gespräche mit dem Ministerium geführt werden. Denn fest steht: Für so ein Millionenprojekt ist das ein knappes Zeitfenster.

Geplant ist eine Zusammenlegung der Schulstandorte. Am Gebäude des Gymnasialen Schulteils am Standort Uhlenflucht soll ein Anbau entstehen. Danach steht ein Umzug des Regional-Schulteils dorthin an. Damit verbunden ist eine Zusammenlegung beider Schulen zur Kooperativen Gesamtschule. Rund 900 Schüler sollen hier dann in Zukunft an einem Standort unterrichtet werden. Am Standort der Regionalen Schule in der Bertolt-Brecht-Straße sollen dann Grundschule und Hort einziehen. Knapp über 300 Schüler sollen in der Grundschule unterrichtet und rund 250 im Hort betreut werden.

Vernünftig und zukunftweisend planen

Bereits 2015 hatten die Stadtvertreter den Beschluss zu Schulneuordnung gefasst. „Aber es war und ist auch noch ein langer Weg. Schließlich möchten wir vernünftig und zukunftweisend planen. Ein Schnellschuss bringt nichts. Und auch die Förderung ist an bestimmte Ansprüche geknüpft, die wir umsetzen müssen“, erklärte Anja Gabriel.

Am kommenden Donnerstag, 26. September, will das beauftragte Rostocker Planungsbüro Inros Lackner den Verantwortlichen konkrete Planungen für die Schulzusammenlegung vorlegen. Auch eine Kostenschätzung soll es dann geben. In Workshops mit den Schulleitern wurde im Vorfeld eine Raumplanung festgelegt. Dort wurde festgehalten, wie viele Räume Grundschule und Hort am Standort in der Bertolt-Brecht-Straße und wie viele Räume am gymnasialen Schulzentrum in der Uhlenflucht benötigt werden. „Daraus macht das Planungsbüro nun eine Zeichnung“, erläuterte die Amtsleiterin des Bürgeramtes das Vorgehen.

Kostenschätzung nicht auf neuestem Stand

Die bisherigen Kostenschätzungen, die von rund 4,2 Millionen Euro ausgingen, seien veraltet. „Im Zuge der Workshops hat sich unter anderem herausgestellt, dass aufgrund der Inklusion weitere Räume benötigt werden“, berichtete Anja Gabriel. So wünscht sich die Grundschule Räume für sonderpädagogische Förderung sowie Differenzierungsräume. Auch ein Familienklassenzimmer soll es geben. Hier können Kinder mit emotionalen und sozialen Schwierigkeiten gemeinsam mit ihren Eltern unterrichtet werden. Finanziert werden soll das Millionen-Projekt mit Fördermitteln, die aus einem Topf mit EU-Mitteln – Richtlinie zur nachhaltigen, ländlichen Entwicklung – kommen sollen.

Der Umbau der Regionalen Schule zur Grundschule mit Hort stelle für die Planer eine besondere Herausforderung dar. „Der Baukörper stammt aus den 70er Jahren. Hier die neuesten Anforderungen an Schule zu erfüllen, wird nicht leicht, aber das Planungsbüro hat sehr viel Erfahrung auch schon in anderen Bundesländern gesammelt“, zeigte sich Anja Gabriel optimistisch.

Zukunft des Grundschulgebäudes noch offen

Noch vollkommen offen ist, was mit dem Gebäude der jetzigen Grundschule in der Chausseestraße 21 passiert. Eine Nachnutzung seitens der Stadt sei bislang nicht geplant. „Es gibt keine konkreten Vorstellungen, wofür man das Gebäude noch nutzen könnte“, meinte Anja Gabriel. Geplant sei deshalb ein Verkauf der Immobilie.

Mehr zum Thema:

Erweiterungsbau soll jetzt dreistöckig werden

In der Nobert-Schule wird es eng

Mehr zur Autorin

Von Anika Wenning