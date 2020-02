Schutzwand entsteht in Wustrow

Wustrow

In dem Ostseebad wird eine Mauer gebaut. Es handelt sich um Hochwasserschutz in Richtung des Ortsteils Barnstorf. Rund eine halbe Million Euro investiert das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern in die Maßnahme. Das Geld kommt zu 70 Prozent vom Bund, die restlichen 30 Prozent der Baukosten trägt das Land Mecklenburg-Vorpommern. Das Geld stammt aus der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“. Knapp 220 Meter lang wird die Spundwand mit Betonhelm. Damit ein Privatgrundstück hinter der Hochwasserschutzwand erreicht werden kann, wird ein Durchlass eingebaut. Im Ernstfall kann der schnell geschlossen werden. Unterhalb der Mauer wird eine Entwässerungsleitung verbaut, um das Wasser von angrenzenden Landwirtschaftsflächen abfließen kann.

Von Timo Richter