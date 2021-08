Dierhagen

Der Straßenname Schwedenschanze in Dierhagen-Strand erinnert an eine frühere militärische Befestigungsanlage in Form eines Erdwalls (Schanze). Es ist heute nicht leicht, den genauen Standort der Schanzen zu lokalisieren. Zeit und Natur sind über sie hinweg gegangen. Noch vor einhundert Jahren war die Erinnerung bei den Einwohnern präsenter, so dass die Geschichtsschreibung aus dieser Zeit einigen Aufschluss gibt. Demnach gab es drei sogenannte Schwedenschanzen nördlich von Dierhagen, die vom Bodden bis zur Ostsee eine kleine Kette bildeten.

Wie der Name schon vermuten lässt, waren sie ein Überbleibsel aus den verheerenden Jahren des Dreißigjährigen Krieges. Konkrete Erwähnung fanden sie im September 1630. Einige Monate zuvor landete der Schwedenkönig Gustav II. Adolf mit 28 Kriegs- und zahlreichen Transportschiffen auf Usedom. 13 000 Mann umfasste sein Heer in Pommern. Bereits am 24. September nahm er nach kurzer Belagerung die Stadt Damgarten ein, besetzte anschließend das Umfeld der Stadt Ribnitz und griff mit seinen kampferprobten Truppen die Stadt Ribnitz an, die seit 1626 von den kaiserlichen Truppen Wallensteins besetzt war. Am 27. September machte der König der Stadt ein Übergabeangebot.

Schwedenkönig ritt hoch zu Ross in Ribnitz ein

Der Kommandant der Verteidiger, Hauptmann Metzeroth, schlug dieses aber aus, so dass die Kämpfe erbittert fortgesetzt wurden. Der Versuch, mit Booten in Ribnitz einzudringen, scheitert. Als es dunkelte erstürmten die Schweden die Stadtmauern, die sie mit Leitern überstiegen. Noch am selbigen Abend gegen 23 Uhr ritt König Gustav II. Adolf hoch zu Ross auf dem Ribnitzer Marktplatz ein.

Und in diesem Tagen, so die Geschichtsschreibung, wurden auch die um 1626 auf Befehl von Hauptmann Metzeroth errichteten Schanzen nördlich von Dierhagen von den Schweden genommen. Die Verteidiger waren gegen die angreifende Übermacht chancenlos. Ob die Kaiserlichen auch in Dierhagen in Quartier gelegen haben ist nicht bekannt. Seit 1628/29 waren sie aber im nördlichen Wustrow stationiert, so dass in Verbindung mit den Schanzen ein Verteidigungsbereich gegen einen möglichen Angriff von Norden aus dem Darßer Bereich bestand.

Die drei Dierhäger Schanzen waren in ihrer Bauart nicht einheitlich. Die kleinste im Nordwesten war viereckig und im Inneren jeweils nur 15 Meter breit. Die mittlere Befestigungsanlage hatte vier sternförmige Zacken und einen ausladenden breiten Wallkamm, wobei die Breite von Kamm zu Kamm bis zu 20 Meter betrug. Die östliche am Bodden gelegene Verteidigungsanlage war fast quadratisch und mit einem Außenmaß von über 30 Meter die Größte. Zum besseren Schutz war sie mit einem Wassergraben umzogen.

Schanzen verschwanden nach und nach

Die Schanzen verloren allmählich ihre Funktion und gingen im Laufe der Jahrhunderte in die Nutzung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen ein. So verschwanden sie langsam. Aufzeichnungen aus dem Jahr 1885 berichten zur mittleren Schanze, dass über sie ein Weg gen Wustrow verlief, aufgrund dessen die Beeinträchtigungen von Vieh und Fuhrwerken bereits sehr groß seien.

Im September 1908 machte der Dierhäger Ingenieur Albert Fretwurst eine konkrete Bestandsaufnahme und stellte fest, dass die westliche Schanze 50 cm, die mittlere 75 cm und die östliche nur noch wenige Zentimeter über Gelände verlief.

Heute erinnert vor Ort nichts mehr an diese Verteidigungsanlagen. Erst der Abgleich alter Flurkarten mit Luftbildern lässt Konkretes erkennen oder manchmal auch nur erahnen. Die Fläche der westlichen Schanze in Höhe der Straße Schwedenschanze ist anscheinend überwachsen und verbuscht. Von der mittleren ist nichts mehr erkennbar, da über sie heute die Straße L 21 nach Wustrow verläuft. Die östliche liegt im Bereich der bewirtschafteten Boddenwiesen. Diese ist, wenn auch nicht vor Ort, so doch aus dem Luftbild immer noch ablesbar.

Von Guido Keil