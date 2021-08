Schwerer Unfall auf der B 105: Warum die Ribnitzer Umgehung so gefährlich ist

Ribnitz-Damgarten

„Jedes Überholmanöver ist gefährlich. Wenn man sich nicht sicher ist, lieber sein lassen“, sagt Marco Stoll, Leiter des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers. Klingt einfach, wird aber offenbar oft missachtet. Einem 28-Jährigen wurde ein missglücktes Überholmanöver auf der B 105 bei Ribnitz-Damgarten zum Verhängnis. Mit der Aktion sorgte er außerdem dafür, dass neun weitere Menschen teils schwer verletzt wurden.

„Überholversuch ist Selbstmord!“

Immer wieder kracht es auf der Umgehungsstraße um Ribnitz. Überholen ist hier an sich erlaubt, aber vor allem bei höheren Geschwindigkeiten riskant. Die Strecke verläuft nicht gerade. Die lang gezogenen Kurven lassen sich nicht immer komplett einsehen. Der Unfallort am vergangenen Sonntag ist eine solche lang gezogene Kurve. Der Unfallfahrer musste hier beim Überholen sogar den längeren Weg im Außenbereich überwinden. „Es ist offenbar nicht ratsam, da zu überholen“, sagt Marco Stoll. Die Dekra ermittelt nun den genauen Unfallhergang. „Diese Kurve ist echt gefährlich. Sie ist sehr schlecht einsehbar“, sagt auch Ribnitz-Damgartens Feuerwehrchef Oliver Rybicki.

„Auf der B 105 ist ein Überholversuch Selbstmord/Mord“, schreibt beispielsweise Thomas Wessel auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG, und wünscht den Verunglückten gleichzeitig gute Genesung. Auf der Bundesstraße rund um Ribnitz herrsche in beide Richtungen hohes Verkehrsaufkommen. „Blechlawinen dicht an dicht, gerade in der Hauptsaison. Bei meinen letzten fünf Fahrten nach Ribnitz, wäre ein Überholen unmöglich gewesen, egal ob Porsche oder Corsa“, so Wessel weiter.

Kerstin Becker schreibt bei Facebook: „Sehe ich jeden Tag. Durch so einen hätte ich letzte Woche auch fast einen Unfall gehabt, wenn ich nicht gebremst hätte.“ Stephie Fechtner schildert bei Facebook ebenfalls ihre Erfahrungen: „Das Problem hab’ ich jeden Morgen. Die fahren da wie die Bescheuerten, überholen, egal ob Gegenverkehr oder nicht.“

Aufgrund der Schwere des Unfalls wolle sich nun der Verkehrsausschuss der Stadtvertretung mit der Umgehungsstraße befassen, teilte Horst Schacht, Vorsitzender des Ausschusses mit. „Ich selbst würde an der Stelle nie auf den Gedanken kommen, zu überholen“, so der Vorsitzende. Die Diskussion werde zeigen, ob Maßnahmen – etwa ein Überholverbot – beantragt werden sollen.

Unfallschwerpunkt Sanitzer Kreuzung

Immer wieder hat es in der Vergangenheit auf der Umgehung gekracht, mal mit mehr, mal mit weniger tragischem Ausgang. 2014 starb ein Motorradfahrer aus Schweden, der in den Gegenverkehr geraten war. 2016 wurden aufgrund eines Vorfahrtsfehlers an der Sanitzer Kreuzung – die Ampel war seinerzeit ausgefallen – fünf Menschen verletzt, drei davon schwer. 2017 wurden an der Kreuzung B 105/Sanitzer Straße zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. 2019 krachte es an der Kreuzung innerhalb weniger Tage gleich mehrfach, nachdem die Ampel nach einem Unfall defekt war und die verkehrsregelnde Funktion wegfiel.

Auch an anderer Stelle hat es oft gekracht, besonders an der Passbrücke zwischen Ribnitz und Damgarten. 2019 geriet hier ein Transporter in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Transporter zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Im März 2017 geriet zwischen Borg und Ribnitz ein Pkw in den Gegenverkehr. Vier Menschen wurden verletzt.

Von Robert Niemeyer