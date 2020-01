Schwerer Unfall bei Barth

Bartelshagen II

Am Donnerstag hat es in der Region Ribnitz-Damgarten noch einen zweiten schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwischen Hermannshof und Bartelshagen II war gegen 14 Uhr eine 37 Jahre alte Frau mit einem Transporter in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Transporter überschlug sich und durchbrach dabei den Gartenzaun eines Grundstücks. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.

Die Frau aus der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 11000 Euro. Bis 14.50 Uhr musste die Landesstraße 211 halbseitig, während der Bergung des Unfallfahrzeugs kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Bereits am späten Vormittag hatte es am Donnerstag auf der Landesstraße 21 zwischen Dierhagen und Wustrow in Folge eines missglückten Überholmanövers gekracht. Drei Menschen wurden dabei verletzt, zum Teil schwer. Die Landesstraße musste drei Stunden lang voll gesperrt werden.

Von Robert Niemeyer