Barth

Zwei schwere Unfälle innerhalb weniger Wochen: Die dramatischen Ereignisse auf der Landesstraße 23 zwischen Barth und Löbnitz lassen die Rufe nach Konsequenzen nun immer lauter werden.

Nachdem am Dienstagnachmittag in Höhe des Flughafens zwei Autos frontal zusammenstießen und sechs Menschen – darunter drei Kinder – schwer verletzt wurden, hat Christian Haß, Vorsteher des Amtes Barth, gegenüber der OZ ein Tempolimit und Überholverbot für den gesamten Bereich gefordert.

Anzeige

Erst zu Pfingsten, am 31. Mai, hatte sich nur wenige Hundert Meter vom aktuellen Unglücksort ein Horror-Crash ereignet, bei dem ein dreijähriges Kind starb.

Weitere OZ+ Artikel

„Gute Besserung an alle Verletzten“

Viele OZ-Leser teilen deshalb den Wunsch nach Restriktionen. „Überfällig“, kommentiert Henning Walter auf der OZ-Facebook-Seite. „ Tempolimit und Überholverbot wären eine gute Sache“, meint Britt Carstens-Redlin. Jo Weber schreibt: „Gute Besserung an alle Verletzten. Das ist jetzt das Wichtigste. Tempolimit und Überholverbot wären angebracht.“ Matthias Schmeißer formuliert knapp: „ Tempolimit jetzt“.

Siegrfried Schroth ist Anwohner, sein Grundstück liegt zwischen dem Abzweig Kenz und dem Abzweig zum Flughafen. „Was auf dieser Straße los ist, ist reinster Harakiri. Die Autofahrer fahren rücksichtslos und überholen gnadenlos. Durch die Leitplanken hat man auch keine Chance auszuweichen.“ Seit der Sanierung der Straße vor einigen Jahren, sei die Fahrbahn zudem enger.

Gegenstimmen gibt es kaum. Zwar bezeichnet Sylvio Uteß die Pläne als „Schwachsinn“ und appelliert offenbar an die Eigenverantwortung der Autofahrer, doch die deutliche Mehrheit der Leser ist der Meinung, dass etwas passieren muss.

Bildergalerie vom schrecklichen Unfall bei Barth am 21. Juli

Zur Galerie Schwerer Unfall auf der Landesstraße 23 zwischen Löbnitz und Barth: Am Dienstagnachmittag sind dort zwei Autos frontal zusammengestoßen. Sechs Personen, darunter drei Kinder, wurden schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Amtsvorsteher Haß fordert, dass neben einem generellen Überholverbot auch die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke von den aktuell geltenden 100 auf 80 herabgesetzt werden muss. Im August oder September soll es nun einen Vorort-Termin mit den beteiligten Behörden geben, um über weitere Schritte zu beraten, bestätigt auch der Sprecher des Landkreises Olaf Manzke.

Große Gefahren an Einfahrten

Etliche Einfahrten nach links und rechts zu den kleineren Orten entlang der Strecke stellen laut Amtsvorsteher Haß eine Gefahrenquelle dar, da hier keine etappenweise Temporeduzierung – etwa auf 70 km/h – ausgeschildert ist. Aufgrund der Enge der Strecke sei Überholen ebenfalls gefährlich.

Bereits 2018 habe sich das Amt mit dieser Forderung an die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen gewandt. Damals war ein Autofahrer auf der Strecke bei einem missglückten Überholversuch gestorben.

Hier ereigneten sich die schrecklichen Unfälle. Quelle: Arno Zill

Am Dienstag war nun eine 30-jährige Bartherin gegen 14.30 Uhr in der Kurve auf Höhe des Flughafens mit ihrem Peugeot in den Gegenverkehr geraten. Das Auto stieß frontal mit einem Dacia zusammen, in dem eine 61-jährige Leipzigerin und ihr 68-jähriger Beifahrer saßen.

Besonders tragisch: Im Auto der 30-Jährigen saßen eine schwangere Jugendliche, ein fünfjähriges Mädchen und ein drei Monate altes Baby. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Am 31. Mai war ebenfalls bei einem Frontal-Crash ganz in der Nähe ein dreijähriges Kind getötet worden. Vier weitere Menschen wurden damals schwer verletzt.

Lesen Sie auch

Von Alexander Loew