Schwimmhilfe vor Ahrenshoop sorgt für Einsatz auf der Ostsee

Ahrenshoop

Eine Suche nach einem Schwimmer in der Ostsee vor Ahrenshoop hat am Montag die Feuerwehren von Ahrenshoop, Wustrow und Dierhagen, die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Atem gehalten. Gegen 14 Uhr kam die Nachricht über eine weit abgetriebene Schwimmhilfe in Höhe der Reha-Klinik, so der Ahrenshooper Wehrführer Benjamin Heinke.

Eine Person befand sich aber nicht an dem aufblasbaren Gegenstand. Nachdem dessen Herkunft geklärt und festgestellt war, dass niemand vermisst wurde, konnte der Einsatz beendet werden.

Von Timo Richter