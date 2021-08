Sechs Stunden Schlange stehen: So ging das Pangea-Festival auf Pütnitz los

Ribnitz-Damgarten

Sie kommen aus Potsdam, Berlin, Hamburg und München, aus Leipzig, Essen, von der Insel Rügen, aus Kiel und Landkreisen, deren KFZ-Kennzeichen man im Norden erst noch lernen muss. Fast jedes Auto in der Warteschlange auf der Pütnitzer Flugplatzallee kommt aus einer anderen Region. Erst später am Abend zeigen sich die Rostocker Bullis und Surfervans in den langen Korsos vor dem Festivalgelände. Am Donnerstag, 19. August, startete das Pangea-Festival in Pütnitz. Und darin steckt das Besondere: Es startete. Dass in diesen Zeiten überhaupt ein Festival stattfinden kann, ist dem komplexen Hygiene- und Sicherheitskonzeptes der Veranstaltung zu verdanken. „Wir haben jedes Detail unseres Testkonzeptes durchdacht und wollen jedes mögliche Infektionsrisiko so gut es geht ausschließen“, äußern sich die Veranstalter. So fordert ein Festival mit 15.000 Besuchern in Corona-Zeiten Macher und Gäste heraus: Langes Warten vor dem Einlass und Staus auf den Zufahrtsstraßen hielten an. Das trübte die Vorfreude der meisten Besucher jedoch nicht.

An der Grenze der Kapazitäten

Es ist ein ambitioniertes Vorhaben, 15.000 Festivalbesucher vor dem Einlass und während des Festivals testen zu lassen. Das bedeutet nicht nur mehrere tausend Stäbchen in Nase und Hals, auch Personal, Logistik, Testkits, Software und Warteräume müssen geschaffen werden, um das zu wuppen. Das Konzept des Pilotprojektes geriet zur Hauptanreisezeit an seine Grenzen: Im IGA-Park standen nicht-Geimpfte und nicht-Genesene bis zu zwei Stunden für einen PCR-Test an. „Nach drei Stunden hatte ich dann immer noch kein Ergebnis, weil die Technik ausgefallen ist“, berichtet Festivalbesucherin Lina aus Rostock, die sich aber auch verständnisvoll zeigt. Der PCR-Test war ausschließlich in dem vom Festival vorgegebenen Testzentrum möglich. Nur hier könne man die Daten mit dem Ticketsystem verbinden.

„Ohne Impfschutz wären wir nicht hier“

Wer vollständig geimpft, genesen oder geschützt ist, musste sich nicht im IGA-Park anstellen, sondern konnte gleich zum Festival. Vor dem Einlass war jedoch ein kostenloser Antigen-Schnelltest nötig. „Es gehört einfach dazu“, sagt Sarah aus Rostock, die mit ihren Freundinnen vor dem Testcontainer wartet. Angst vor eine Infektion haben sie nicht. „Wir sind alle geimpft“, sagt das Trio. Auch Nils und Ela aus Hamburg sagen: „Ohne Impfschutz wären wir nicht hier.“ Sie sind zum ersten Mal auf dem Pangea-Festival. Schon in der Warteschlange fühle es sich an wie ein „Stück Normalität“.

Sechs Stunden Wartezeit

Diplomat oder Gast? Hannes Draeger ist derweil der Mann an der Tür – oder besser am Zelt. An ihm muss am Donnerstag jeder Festivalbesucher vorbei, bevor er sein Bändchen bekommt und dann zum Antigen-Schnelltest gelotst wird. Es gibt zwei Eingänge: einen für Gäste und einen für sogenannte Diplomaten, das sind Festivalbesucher, die eine besondere Akkreditierung, weil sie Mitarbeiter oder von der Presse sind, haben. „Ich habe aus den drei Gs die vier Jas gemacht“, scherzt Hannes Draeger, Inhaber des Rostocker Blue Doors Hostel. Ticket, Impfnachweis, Personalausweis und ob alles hochgeladen sei, fragt der junge Mann bei jedem Besucher. Die Gäste stehen mit ihren Handys vor Hannes – alles soll digital funktionieren. „Jetzt muss ich die Leute vor allem besänftigen“, berichtet der Einlasser, der von dem umfangreichen Hygienekonzept beeindruckt ist. Manche Besucher stehen schon sechs Stunden in der Schlange. Kinder werden zu diesem Zeitpunkt vorgelassen.

Geimpft, genesen, geschützt: Anreise zum Pangea Die Teststationfür einen Antigen-Schnelltest am Einlass ist durchgehend bis Sonntag geöffnet. Ein PCR-Test ist notwendig für Besucher, die nicht dem GGG-Status zugehörig sind. Ist ein Antigen-Test positiv, wird ein PCR-Test gemacht. Ist dieser auch positiv, werden der Betroffene und alle Insassen des Autos in die vorläufige Quarantänezone gebracht. Die Person muss abreisen.

50.000 Schnelltests für die Pangea-Besucher

Im Testcontainer hinter dem ersten Check-in arbeiten Mitarbeiter der Firma Mobile Health Care Logistics aus dem nordrhein-westfälischen Gummersbach. Die in blaue Plastikroben gehüllten und maskierten Testhelfer sind routiniert und schnell im Einsatz. „Unangenehm ist es trotzdem“, sagen Conny Klotz und Lotte Erhorn aus Hamburg, die mit einem Live-Talk zu ihrem Podcast „Talk Slow“ zum Thema nachhaltige Bademode auf dem Festivalprogramm stehen. „Unser Auftritt wurde aber verschoben. Der Start verzögert sich“, berichtet Conny Klotz. Mit 50.000 Tests auf dem gesamten Festival rechnet das Unternehmen, das die Testungen durchführt. Im Hintergrund werden die entnommenen Proben auf Paletten sortiert und ausgewertet. „Es ist schon ein Wahnsinn, wie am Fließband“, sagt Mitarbeiterin Tatjana.

Daten sammeln und für die Zukunft lernen

Die Stimmung von Mitarbeitern und Gästen ist trotz ausgefallener Technik, langer Wartezeiten und Programmverschiebung überwiegend entspannt. Die Freude auf das Festival und ein Stück Freiheit und Normalität überwiegen. Das Festival wurde mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) Mecklenburg-Vorpommern, dem Wirtschafts- und Gesundheitsministerium und weiteren Experten zu einem Modelprojekt gemacht. „Mit dem Ziel zu zeigen, dass Festivals auch während einer Pandemie möglich sind“, heißt es auf der Webseite der Veranstaltung. Ein Expertenteam begleite das Festival sogar, um Werte und Daten zu sammeln. Das solle möglichst genaue Erkenntnisse zum Thema Infektionsschutz und Sicherheit bringen.

Noch am Abend standen Besucher in ihren Bullis und Autos still auf der Straße. Ein kilometerlanger Stau bildete sich bis Damgarten. „Warum testen die uns nicht schon in den Autos?“, fragt sich ein Wartender. Das hätte Zeit gespart. So wurde es ein langer Abend für Einlasspersonal und Gäste. Der sich aber lohnen soll, für ein Festival in Corona-Zeiten.

Von Lea-Marie Kenzler