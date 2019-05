Dierhagen

Glücklicher Ausgang einer Bootsfahrt. Eine sechsköpfige Familie aus Hamburg ist am Montag mit einem kleinen Schlauchboot auf dem Saaler Bodden in Seenot geraten. Aufgrund des Seegangs war immer mehr Wasser in das kleine Boot geschwappt. Gegen 12.45 Uhr ging der Notruf ein. Die Eltern mit Kindern im Alter zwischen einem und elf Jahren schafften es allein zurück.

Mit diesem kleinen Schlauchboot ist am Montag eine sechsköpfige Familie von Dierhagen aus in Richtung Wustrow geschippert. Quelle: Timo Richter

Ein Großaufgebot von Feuerwehren suchte auf dem Wasser sowie von Land aus nach der Familie. Aufgrund der Ortsangaben waren die Boote verschiedener Feuerwehren im Bereich von Wustrow bis Born im Einsatz. Nachdem der telefonische Kontakt zu der Familie abgerissen war, wurden die Feuerwehren in Dierhagen, Saal, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und der in Güttin auf Rügen stationierten Hubschrauber nachalarmiert.

Entwarnung gegen 14 Uhr. Die Familie hatte es aus eigener Kraft zurück in den Dierhäger Hafen geschafft, dort war der Ausflug gestartet. Mit Unterkühlung wurden die Familienmitglieder vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Timo Richter