Seenotretter finden im Wasser treibenden Torpedo vor Leuchtturm Darßer Ort

Darßer Ort

In Höhe des Leuchtturms Darßer Ort hat die Besatzung des Seenotrettungskreuzers „Nis Randers“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Dienstag einen im Wasser treibenden Torpedo entdeckt. Durch die Küstenwache konnte das Unterwassergeschoss in den Nothafen gezogen werden.

Der Munitionsbergungsdienst hat den Torpedo am Mittwoch gegen 11.30 Uhr am Darßer Ort in einem Spezialbehälter gesprengt. Die Polizei hatte davor einen Sicherheitsradius um den Sprengort eingerichtet.

Vor dem Darßer Ort wurde am Dienstag ein im Wasser treibender Torpedo gefunden. Hier eine Detailaufnahme. Quelle: privat

Laut dem Vormann der Seenotretter am Darßer Ort, Frank Weinhold, trieb der Torpedo senkrecht im Wasser. Gesehen wurde das Geschoss während einer Kontrollfahrt. „Das war ein ganz schöner Brummer.“

Mit einem Bagger wurde der Torpedo im Nothafen Darßer Ort an Land gehievt, wo er dann unschädlich gemacht wurde.

Von Timo Richter