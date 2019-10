Seenotretter bringen verirrte Angler an Land

Wustrow

Das hätte böse enden können: Zwei Angler haben sich am Donnerstag bei Nebel vor der Küste der Fischlands verirrt. Sie mussten von den freiwilligen Seenotrettern an Land gebracht werden. Das Seenotrettungsboot „Barsch“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) fand die Männer vor Ahrenshoop.

Nebel zog ganz plötzlich auf

Gegen 10.45 Uhr wurden die Seenotretter alarmiert. Die zwei Angler waren mit einem etwa fünf Meter langen offenen Boot von Ahrenshoop aus in Richtung Wustrow. In plötzlich aufziehendem Nebel verloren sie rund 2,5 Seemeilen (vier bis fünf Kilometer) entfernt von der Küste die Orientierung. Sie riefen bei Bekannten an, die wiederum die Seenotleitung Bremen der DGzRS verständigten.

Motor des Bootes fiel auf

Während sich die Retter der Station Wustrow auf die Suche machten, hielt die Seenotleitung telefonisch Kontakt zu den Anglern und gaben Anweisungen. Kurz darauf meldeten die Männer eine Tonne in Sichtweite und machten ihr Boot daran fest. Gerade rechtzeitig: Denn der Außenbordmotor fiel aus. Etwa drei Kilometer vor der Küste erreichte das Seenotrettungsboot die Angler und schleppte sie zurück an den Strand.

Von OZ