Zingst

Was mag da wohl festmachen. Das neue Schiff der Reederei Posche übertrifft die eigene Flotte an Länge locker. Acht Meter länger als das Traditionschiff auf der Linie von Zingst nach Hiddensee, ausgestattet mit zwei Gondelmotoren. Die „Seestern“ hat am Montag erst einmal im Zingster Hafen festgemacht.

Festmacherleinen sollten vorbereitet werden, sodass das 36 Meter lange Schiff, für das die Pier in Zingst viel zu kurz erscheint, so anlegt, dass die Fußgängerbrücke an Bord nicht dauernd verschoben werden muss. Das vielbeobachtete Manöver gelang.

Schutz vor Wellenschlag

Jetzt erst darf sich Kapitän Tassilo Schäfer zurücklehnen und ausruhen. Die Überführung der „Seestern“ von der Lux-Werft nördlich von Bonn am Rhein bis nach Barth gelang in Rekordzeit. Die Fahrt über den Rhein bis nach Harlingen in den Niederlanden, dort ist die Querung von Ijsselmeer in die Nordsee, dauerte gerade einmal 56 Stunden. Ein Kapitän der dreiköpfigen Besatzung stand stets am Ruder.

Tassilo Schäfer hat die "Seestern" erstmals in Zingst angelegt. Quelle: Timo Richter

Tassilo Schäfer erinnert sich genau. Weil der Rhein aufgrund der ergiebigen Regenfälle der jüngsten Vergangenheit mehr Wasser führte als üblich, wurde die Passage von Brücken zu einem Abenteuer. Hoher Wasserstand im Fluss bedeutete den Rückbau von Aufbauten. Selbst nach Abbau des Mastes auf dem Fahrgastschiff blieben zuweilen gerade einmal zehn Zentimeter zwischen den Aufbauten des Neubaus und der Unterseite von Brücken.

Hohe Dünung in Deutscher Bucht

Spannendster Teil der Überführung war die Fahrt durch die küstennahen Gewässer der Nordsee vom riesigen Gezeitenwerk bei Harlingen in den Niederlanden bis zur Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal. Während dieser Passage stand ausschließlich Andreas Poschke am Ruder. Der Chef der gleichnamigen Reederei ist der einzige Schiffsführer mit einem Hochsee-Patent, zwingend vorausgesetzt für das Manövrieren eines Schiffs jenseits von Binnengewässern.

Die Scheiben der „Seestern“ waren dafür mit Holzplatten verschanzt worden. Zu groß war die Gefahr, dass Wellenschlag die vergleichsweise großen Fensterflächen des Ausflugsdampfers für Binnengewässer zerschlagen. Die Dünung, so Andreas Poschke, war um ein gutes Stück höher als angekündigt. Doch die gut einen Meter hohen Wellen bereiteten der „Seestern“ keine größeren Probleme. Glück war laut Andreas Poschke, dass der Wind direkt von vorne kam. Bei seitlichem Winddruck wäre die schnelle Fahrt entlang der Küste in der Deutschen Bucht nicht möglich gewesen. Überrascht zeigt sich Tassilo Schäfer von der Fähigkeit des Neubaus, durch Seegang zu fahren.

Schnelle Überfahrt

Am Freitag Mittag bei Bonn gestartet, 56 Stunden später die Nordseeeinfahrt bei Harlingen erreicht, dann 14 Stunden entlang der Küsten von den Niederlanden über Ostfriesland bis zur Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal, weiter durch den Fehmarn-Belt nach Barth. Die Drei-Millionen-Investition ist heil angekommen. Länger ist ein Binnen-Fahrgastschiff selten auf der Nordsee unterwegs gewesen. Überhaupt war nur von Rekorden die Rede; Rekord-Bauzeit, Rekord-Überführung...

Reederei-Andreas Poschke (re.) nimmt in Zingst den Festmacher entgegen. Quelle: Timo Richter

Das erstmalige Eintreffen der „Seestern“ im Hafen in Zingst hat am Montag zu einigermaßen Aufregung geführt. „Die Pier ist zu kurz“, hieß es vom Bordpersonal. Beim Anlegen selbst war so mancher Besucher von den Ausmaßen beeindruckt. Bug und Heck ragten weit über die Pier hinaus. „Ein ganz schöner Klopper“, war landseitig angesichts der Dimensionen der „Seestern“ zu vernehmen.

Zusätzlicher Poller

Ab der kommenden Woche soll die „Seestern“ in den regulären Fährdienst zwischen Zingst, Hiddensee und Barth eingesetzt werden. Das Schiff ist 36 Meter lang, 8 Meter breit und bietet Platz für 250 Gäste. Angetrieben wird es von zwei sogenannten Gondelmotoren. Investiert hat die Reederei in den Neubau rund drei Millionen Euro.

Die Reederei Poschke verfügt mit dem Neubau über fünf Fahrgastschiffe. Trotz der Indienststellung der „Seestern“ soll kein Schiff ausgemustert werden. Und: Um das Schiff seemännisch festmachen zu können, wird der Bauhof des Zingster Kurbetriebs noch einen zusätzlichen Pollern am Hafen montieren.

Von Timo Richter