Dabitz

Besser hätte das Segelwetter zum Saisonstart des Barther Segler-Vereins am vergangenen Sonnabend, nur einen Tag nach der offiziellen Einweihung des neuen Dabitzer Wasserwanderrastplatzes in der Gemeinde Kenz-Küstrow, nicht sein können. Bei Sonnenschein und Windstärken von 2 am Vormittag beziehungsweise 4 am Nachmittag hätte sich vielleicht mancher der Aktiven auf dem Wasser eine etwas höhere Temperatur gewünscht. Hingegen konnten sich die an Land verbliebenen Schaulustigen ein windstilles Plätzchen auf dem ansprechend gestalteten Hafengelände suchen und den schönen Maitag in der Natur genießen.

Aus unterschiedlichen Gründen übertrafen die an Land gebliebenen oder gar nicht erst angereisten Segler zahlenmäßig um ein Vielfaches die wenigen Aktiven, die noch Zeit übrig hatten, um sich im fairen Wettkampf auf dem Wasser zu messen. Nachdem aufgrund der von Jahr zu Jahr gesunkenen Beteiligung schon die Rund-Plantagenet-Regatta aus dem Veranstaltungskalender des Barther Segler-Vereins verschwunden ist, dürfte nun mit einer Beteiligung von nur fünf Yachten auch die Stadtmeisterschaft als jahrzehntelange Traditionsveranstaltung an ihrem Tiefpunkt angelangt sein.

Nur wenige Traditionsbewusste waren bereit, sich, so wie es jahrzehntelang guter Brauch war, den Mühen der Teilnahme am segelsportlichen Saisonauftakt der Stadt zu unterziehen. Noch trauriger stimmt dabei, dass eigentlich nur drei der gestarteten Boote zum Segler-Verein gehörten, denn zwei waren Gäste von der Riege der Mittwochssegler.

Die Besatzungen der fünf gestarteten Boote wurden mit zwei schönen Wettfahrten belohnt und konnten die Weite des Segelreviers ganz allein genießen.

Sowohl nach gesegelter als auch nach der per Yardstickwert berechneten Zeit gab es zwei klare Favoriten: die Segelyacht „iSail“ mit Dennis Kruse auf dem ersten sowie die „Loneele“ mit Jens-Uwe Glander auf dem zweiten Rang. Auf dem dritten und vierten Platz wechselten sich der Motorsegler „Marlene“ ( Patrick Weinhardt) und der 20er Jollenkreuzer „Big Duck“ ( Konrad Schulz) ab. Hier entschied die letzte Wettfahrt zu Gunsten von Patrick Weinhardt. Das Schlusslicht bildete die „Josephine“ von Daniel Brand, der ungeachtet der Erwartung des letzten Platzes nicht verzagt und immer wieder antritt.

Die Endauswertung der Stadtmeisterschaft kann erst nach dem dritten und vierten Lauf Ende September vorgenommen werden. Weil sich aber andere Bootseigner aufgrund ihres schlechten Punktekontos kaum noch Chancen auf gute Platzierungen ausrechnen können, dürfte dann eine ebenso maue Beteiligung zu befürchten sein.

Ein Lichtblick an diesem nachdenklich stimmenden Wochenende war wenigstens der schöne Hafen mit seinen modernen Anlagen und Einrichtungen, der vom Eingang bis zum Ende des Wellenbrechersteges mit bunten Wimpelketten und blühenden Fliederzweigen geschmückt war. Zahlreiche Einwohner der Gemeinde und aus dem benachbarten Barth nutzten die Gelegenheit, die neueste wassersportlich-touristische Errungenschaft des Amtsbereiches zu begutachten.

Größere Radwandergruppen von Touristen, die für einen Imbiss Halt machten oder sogar zu Rundfahrten an Bord der Traditionsschiffe gingen, lassen für die Zukunft des Wasserwanderrastplatzes hoffen.

Volker Stephan