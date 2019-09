Segler aus MV sind zu Gast in Ribnitz

Ribnitz-Damgarten

Die Bernsteinstadt ist an diesem Wochenende Gastgeber der Landesjugendmeisterschaften der Segler des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Veranstalter ist der Segel-Club Ribnitz (SCR), der in den vergangenen Jahren bereits mehrere große Veranstaltungen ausgerichtet hat. „Wir haben zweimal gesamtdeutsche Jugendmeisterschaften auf die Beine gestellt bekommen und wir richten jedes Jahr den Bernsteinpokal mit etwa 200 Seglern aus. Da hat man so seine Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann. Wir sind gut gewappnet“, erzählt Maik Lingies, stellvertretender Vorsitzender des Vereins.

Vorstandsmitglied Carsten Clauser ergänzt: Punkten könne man auch mit dem Segelrevier, denn der Ribnitzer See sei von seiner Größe her und durch die hier herrschenden meist mäßig bis starken Winden ein ideales Segelrevier für Kinder und Jugendliche. „Und auch bei stärkerem Wind kann man hier gut segeln, denn durch die geringe Tiefe des Ribnitzer Sees werden die Wellen nicht so hoch.“

Bis zu 400 Teilnehmer werden erwartet

312 Boote seien gemeldet worden, der SCR erwarte bis zu 400 Teilnehmer, berichtet Clauser weiter. Hinzu kämen noch Trainer und Betreuer und auch viele Eltern, die ihre minderjährigen Kinder begleiten. „Da wird einiges los sein“, ergänzt Maik Lingies. Um die Segelveranstaltung vorzubereiten, seien mehr als 40 Mitglieder des Segel-Clubs am Start.

Die Kinder und Jugendlichen treten am Sonnabend und Sonntag in neun Bootsklassen an: Opti A und B, Open-Bic, Laser 4.7, Laser Radial, Europe, 420er, 29er und Cadet. Gesegelt wird auf drei Kursen, und zwar auf dem Ribnitzer See, etwas weiter draußen Richtung Dändorf und zwischen Pütnitz und Dierhagen. Für jeden Kurs werde ein Startschiff und ein Zielschiff benötigt. Da sei man als Verein gut aufgestellt, erläutert Lingies weiter. Dies treffe auch in puncto Wettkampfleiter zu, da würden immerhin acht Vereinsmitglieder über die entsprechende Lizenz verfügen, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Vom Segel-Club Ribnitz gehen fünf Optis (B), drei Cadets und acht Europe-Segler an den Start.

Parkplatz am Hafen für Autos gesperrt

Ein Teil der Regatta-Teilnehmer wird auf dem Vereinsgelände am Ribnitzer See die Zelte aufschlagen, der größte Teil wird auf dem zum Zeltplatz umfunktionierten Parkplatz bei der ehemaligen Marina übernachten. In der Bootshalle am Ribnitzer Hafen werden die kleineren Boote „geparkt“, insgesamt seien es um die 140 Optimisten, so Langies. Nicht nur der Parkplatz am Ribnitzer Hafen ist für die Zeit der Landesmeisterschaften für Autos gesperrt, auch der Nordteil des Parkplatzes im Bürgermeistergarten ist gesperrt. Hier werden Trailer der Wettkampfteilnehmer abgestellt.

Der andere Teil des Parkplatzes bleibt den Besuchern der Ribnitzer Einkaufsnacht vorbehalten. Diese steht wieder unter dem Motto „Rocken und Shoppen“ und beginnt am Sonnabend um 19 Uhr. „Ich denke, dass viele unserer Gäste die Gelegenheit nutzen und sich ebenfalls in der Ribnitzer Innenstadt ins Getümmel stürzen werden“, so Carsten Clauser abschließend.

Von Edwin Sternkiker