Seit 2017 geplant: Wann das „Vinetarium“ in Barth gebaut wird

Lange währen die Pläne für das „Vinetarium“ in Barth, einem Wohn- und Freizeitkomplex mit Schwimmbad, Bowlingbahn, Restaurant, Kino, Wellness- und Fitnessangeboten, Geschäften und 54 Appartements. So lange schon, dass manch einer meint, die Pläne sind versunken, wie der Legende nach Vineta selbst.

Aber es scheint jetzt tatsächlich an die Umsetzung des Millionen-Projektes gehen zu können. Wie von der Investorengruppe der Vinetarium GmbH & Co. KG auf OZ-Nachfrage informiert wird, sei kürzlich die nötige und lang ersehnte Änderungsbaugenehmigung vom Landkreis erteilt worden.

2017 das Gelände gekauft

Das am Barther Hafen geplante Vinetarium in einer Simulation. Quelle: Vinetarium GmbH & Co. KG

Rund 35 Millionen netto kostet der Gesamtkomplex, der auf dem Gelände der ehemaligen Fischfabrik Am Osthafen entstehen soll – knapp sechs Millionen Euro netto mehr als ursprünglich geplant – zu dem Zeitpunkt, als sie das Gelände neben dem Speicher II gekauft haben. 2017 ist das gewesen. Die konkreten Pläne des Wohn- und Freizeitkomplexes hat die Investorengruppe da bereits in der Schublade: Ein Bowlingcenter, ein Restaurant, ein Kino mit zwei Vorführsälen mit 130 beziehungsweise 180 Plätzen und mindestens zehn Meter breiten Leinwänden sowie ein Schwimmbad mit drei 25-Meter-Bahnen und Nichtschwimmerbereich. Noch für dasselbe Jahr, so ist die große Hoffnung der Investoren und der Stadtverwaltung seinerzeit gewesen, ist der Baustart vorgesehen gewesen. „Eine Baugenehmigung hatte es in dem Jahr bereits gegeben“, heißt es von den Investoren.

Pläne haben sich geändert

Mittlerweile sind rund vier Jahre vergangen. Inzwischen haben sich die Pläne geändert. Von den zwei geplanten Kinosälen beispielsweise ist nur noch einer geblieben. Aus dem einen Kinosaal wird nun Konferenzcenter mit zehn Hotelzimmern. Die Tourismusmanagerin der Stadt, Nicole Paszehr, hat die Idee ins Spiel gebracht, die auch die Investoren überzeugt haben. Denn Gespräche mit den Gemeinden auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hätten ergeben, dass ein großer Konferenzsaal für Kongresse und Seminare fehlt, der Bedarf aber durchaus da sei. Aus dem großen Kinosaal, der über zwei Ebenen gehen sollte, wird nun im Erdgeschoss ein Konferenzcenter für bis zu 200 Personen. Durch Trennwände kann der große Raum nach Bedarf in drei kleine Räume aufgeteilt werden.

Im Obergeschoss werden die zehn Hotelzimmer geschaffen. Zudem soll dort ein weiterer kleiner Konferenzraum mit rund 60 Plätzen entstehen. Da durch das geänderte Konzept ein zweiter Aufzug notwendig ist, werden beim Bowlingcenter im Untergeschoss zwei Bahnen wegfallen, jetzt vier Doppelbahn errichtet. Der zweite Kinosaal mit 130 Plätzen soll aber bestehen bleiben, aber so gebaut werden, dass auch Lesungen und andere Veranstaltungen dort stattfinden können.

Erster Spatenstich spätestens im März 2022

Mit Vorliegen der Änderungsbaugenehmigung muss der erste Spatenstich nun innerhalb der nächsten elf Monate erfolgen, so hat es die Stadtvertretung im Jahr 2019 beschlossen. „Es muss also spätestens im März 2022 mit dem Bau anfangen werden“, heißt es von der Vinetarium GmbH & Co. KG.

Eine Aussage zur Bauzeit möchten die Investorengruppe ungern treffen. „Es gibt zwar einen Plan, aber der geht meist nicht auf“, heißt es. Gegenüber der Stadt, so heißt es, habe man sich verpflichtet, dass der Gesamtkomplex spätestens fünf Jahre nach Baubeginn fertiggestellt ist. „Aber eine Bauzeit unter drei Jahren ist unrealistisch.“

