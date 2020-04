Selbstentzündung? Strohmiete brennt in Ahrenshagen

Rund 250 Strohballen haben am Montagabend auf einer Freifläche eines Landwirtschaftsbetriebes in Ahrenshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gebrannt. Bei dem Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei geht derzeit von einer Selbstentzündung aus.