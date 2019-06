Ribnitz-Damgarten

Mit ihren pinken T-Shirts waren die Teilnehmer der 13. Seniorensportspiele des Landes schon von Weitem gut zu erkennen. Zum ersten Mal war Ribnitz-Damgarten am Sonnabend Gastgeber der landesweiten Veranstaltung, die seit 1995 alle zwei Jahre an einem anderen Ort stattfindet. Auch die Mitglieder der Frauensportgruppe des Strasburger SV reisten im pinken Dress an. Von Ribnitz-Damgarten waren die Damen angetan. „Wir waren schon im Bernsteinmuseum, haben uns den Marktplatz angesehen und waren oben auf dem Kirchturm“, berichtet Rita Prepernau. „Jetzt müssen wir uns erst einmal erholen und essen ein Eis.“

Die sportlichen Senioren konnten an zahlreichen Wettkämpfen, unter anderem Fußball, Tischtennis, Volleyball und Segeln, teilnehmen. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen auf dem Markt ging es in die unterschiedlichen Sportstätten. Der Ribnitzer SV bot zwei Wanderungen, sieben und 12 Kilometer, an. 350 Teilnehmer waren allein bei der rund sieben Kilometer langen Tour von Ribnitz nach Damgarten und wieder zurück dabei. Im Stadion am Bodden gab es auf der Hin – und auf der Rücktour Gesundheitsübungen. „Das hat Spaß gemacht, die Strecke war sehr schön, aber jetzt sind wir auch kaputt“, sagte die 74-jährige Uta Fiedt vom Polizeisportverein Neubrandenburg.

Mit einem so großen Andrang hatte die Mitglieder der Frauengruppe des Ribnitzer SV, die die Wanderung begleiteten, nicht gerechnet. „Aber es hat alles gut geklappt“, waren sich die Frauen einig. „Und wer keine Kraft mehr hatte, wurde abgeholt.“ Dass der Hafenmeister die Wanderer am Ruderstützpunkt spontan zu einer Führung eingeladen habe, sei eine schöne Überraschung gewesen.

Zur Galerie Ribnitz-Damgarten war zum ersten Mal Gastgeber der Seniorensportspiele des Landes. Grund genug, zum Bernsteinmarkt und zur Bernsteinparty auf den Markt einzuladen.

Bernsteinmarkt und Bühnenprogramm

Auf der Bühne auf dem Ribnitzer Marktplatz wurde den Besuchern ein sportliches Programm geboten. Dort traten unter anderem die Turnerinnen des Ribnitzer SV auf und die Smovey-Gruppe zeigte, welche Übungen man mit dem Sportgerät, dem Smovey-Ringen, alles machen kann. An den Ständen wurden regionale Produkte verkauft und es wurden alte Mecklenburger Handwerkstraditionen präsentiert. Charlotte Sell vom Freilichtmuseum Klockenhagen zeigte beispielsweise, wie man Körbe flechtet. Gabriela Reinholtz vom Aquasal in Ribnitz, präsentierte an ihrem Stand auf dem Bernsteinmarkt unter anderem kleine Gradierwerke, die man sich Zuhause aufstellen kann. Wer dem Trubel kurzzeitig entkommen wollte, war in der Marienkirche richtig aufgehoben. Bei Orgelmusik konnten die Besucher hier entspannen.

Während die Teilnehmer der Seniorensportspiele nachmittags nach und nach abreisten, ging die Party auf dem Markt weiter. Höhepunkt war am Abend der Auftritt von Sebastian Hämer.

Anika Wenning