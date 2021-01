Eixen

Steht die geplante Seniorenwohnanlage in der Gemeinde Eixen auf der Kippe? Wie in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend deutlich wurde, gibt es hier offenbar einigen Gesprächsbedarf, vor allem mit der Baubehörde des Landkreises.

Die Beteiligten verlieren mit der Behörde offenbar allmählich ein wenig die Geduld. Im Dezember hatte Investor Jürgen Groth laut Eixens Bürgermeister André Bonitz angekündigt, sich mit dem Projekt zurückzuziehen. Der Grund: Die Dauer des Genehmigungsverfahrens. Seit 2016 laufen die Planungen. 2018 sollte eigentlich bereits gebaut werden. Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren Verzögerungen gegeben. Nun abermals.

Zu geringe Klärkapazitäten

Dieses Mal hatte die Genehmigungsbehörde beim Landkreis laut Bonitz neben mehreren Formfehlern vor allem moniert, dass in Eixen nicht genug Kapazitäten vorhanden seien, um das Abwasser der neuen Wohnanlage zu entsorgen. Die Kläranlage sei zu klein. Zusätzliche Haushalte könnten nicht angemessen angeschlossen werden. Daraufhin hatte der Investor genug.

In der Gemeindevertretung kam diese Entwicklung nicht wirklich gut an. „Wenn das Projekt platzt, trete ich als Gemeindevertreter zurück. Wofür macht man das hier denn alles“, sagte Siegfried Sielaff. „Das ist eine Riesensauerei für die Leute, die wirklich etwas machen wollen. Da sind Leute falsch am Platz“, sagte Holger Tegge.

Um das Schlimmste zu verhindern habe André Bonitz gemeinsam mit dem Amt einen Termin beim Landkreis verlangt, um abzuklären, was getan werden muss, damit das Projekt die Baugenehmigung erhält. Auch mit der Regionalen Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund (Rewa), Betreiber der Eixener Kläranlage, nahm Bonitz Kontakt auf. Bei der Rewa werde nun geprüft, wie die Kapazitäten der Abwasserentsorgung erhöht werden können.

Genehmigung im Frühjahr?

Bis März, so Bonitz’ Hoffnung, sollen sämtliche offenen Fragen geklärt sein. Der Landkreis habe zugesagt, dann innerhalb von einem Monat den Bebauungsplan zu genehmigen. Investor Jürgen Groth hätte er so davon überzeugen können, den städtebaulichen Vertrag zwischen ihm und der Gemeinde um ein Jahr zu verlängern.

Bereits Anfang 2019 hatte es Schwierigkeiten mit den Planungen gegeben. Die Baubehörde des Landkreises hatte seinerzeit das angewandte B-Plan-Verfahren infrage gestellt, obwohl der Kreis dieses Verfahren sogar selbst empfohlen hätte. Mehr als ein Jahr Planungszeit sei damals verloren gegangen.

In dem Bestandsgebäude am Dorfteich sollen sechs Wohnungen entstehen, barrierefrei mit Fahrstuhl. In zwei weiteren Gebäuden sollen weitere 18 Wohnungen entstehen. Die Anlage soll auch einen Multifunktionsraum bekommen, unter anderem für gemeinsame Aktivitäten der Bewohner oder für Dienstleistungen, etwa eine regelmäßige Arztsprechstunde oder die Fußpflege.

Von Robert Niemeyer