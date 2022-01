Sensationsfund auf dem Darß: Prerower Bürgermeister findet historisches Boot

Prerow

Ein Zufallsfund, der einer Sensation gleich kommt: Der Sturm am vergangenen Wochenende hat einen historischen Einbaum – also ein altertümliches Boot – am Darßer Weststrand freigespült. Gefunden hat ihn nicht irgendwer, sondern der Bürgermeister von Prerow. „Ich war völlig überrascht, dass so etwas so plötzlich vor meinen Füßen lag“, berichtet René Roloff.

Er sucht regelmäßig nach größeren Stürmen den Weststrand nach Wrackteilen ab. Als Vorsitzender des Fördervereins zur Heimatpflege und des Darß-Museums kennt er sich mit historischen Schätzen aus – und da er als Tischler auch beruflich viel mit Holz zu tun hat, habe er sofort die Bearbeitung der Menschen an dem Stamm erkannt. Bilder seines Fundes, die Laien wohl einfach nur für Treibholz gehalten hätten, schickte er sofort an Annette Weidemann, ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin in der Region.

Denkmalpflegerin zum Fund: „Mir haben die Knie geschlottert“

„Ich war gerade im Auto unterwegs und musste sofort rechts ranfahren, als ich die Bilder gesehen habe“, sagt sie. „Uns war sofort klar, dass dies nur ein Einbaum sein konnte. Mir haben richtig die Knie geschlottert.“ Denn so ein Einbaumfund ist selten. Wie die ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin berichtet, sei ein solches historisches Boot zuletzt 1954 auf dem Darß gefunden worden. „Der neue Fund ist unglaublich, so dass ich das Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege darüber informiert habe.“

Bildergalerie vom Einbaumfund in Prerow

Zur Galerie Am Darßer Weststrand hat der Prerower Bürgermeister zufällig einen seltenen, historischen Fund gemacht. Was auf dem ersten Blick wie Treibholz aussieht, entpuppt sich als Einbaum. Hier sehen Sie Bilder von dem Fund.

Dann musste alles schnell gehen. „Der Einbaum lag direkt in der Brandung. Bei dem wechselhaften Wetter hatten wir Angst, dass er innerhalb von Stunden wieder verschwunden sein könnte“, berichtet René Roloff weiter. Und die Dringlichkeit war auch geboten: „Ein Teil des Einbaums hatte die Ostsee bereits am nächsten Tag mit sich fortgerissen. Er war auf einer Länge von 3,20 Meter erhalten und circa 60 Zentimeter breit. An einer Seite war er leider verschoben, so dass sich schon andeutete dass die Bergung nicht leicht wird“, ergänzt Annette Weidemann. Zudem sei das Holz im vorderen Bereich bereits aufgeschwemmt und porös gewesen.

Dokumentation und Bergung des Einbaums waren schwierig

Sie, Bürgermeister Roloff und sein Sohn Johannes versuchten deshalb ausgerüstet mit Eimern, Handfegern, Messpunkten und Markierungsleisten noch so viel wie möglich vom Einbaum zu dokumentieren. „Ihn mit eigenen Augen zu sehen und anfassen zu können – das kann ich immer noch nicht glauben“, ist die Bodendenkmalpflegerin fasziniert.

Doch nach einer halben Stunde drehte der Wind und der Einbaum lief mit Wasser voll. „Der ursprüngliche Dokumentationsplan musste verworfen werden. So blieb uns nichts anderes übrig, als mit zwei Personen ununterbrochen das Wasser auszuschöpfen. Der Dritte fotografierte jeweils den Bereich, der durch das Ausschöpfen für wenige Sekunden sichtbar war.“

Der Fund sollte so schnell wie möglich geborgen werden, deshalb wurde auch Rücksprache mit Dr. Jens Auer, zuständig für Unterwasserarchäologie beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV, gehalten. Am Mittwoch konnte das historische Boot schließlich geborgen werden. „Das war auch allerhöchste Eisenbahn, den aktuellen Sturm hätte der Einbaum sicher nicht überstanden“, sagt der Prerower Bürgermeister.

Wie alt ist der Einbaum – und wo kommt er her?

Nun liegt der Fund in Schwerin, wird gereinigt und per Laser für ein 3D-Modell gescannt. Wie alt der Einbaum genau ist, das lässt sich nicht auf den ersten Blick sagen. Dafür müssen erst noch Holzproben entnommen werden.

Ersten Untersuchungen zufolge kann das Artefakt mindestens auf das Mittelalter datiert werden. „Eine ältere Datierung ist allerdings auch möglich. Hier müssen wir auf die Ergebnisse der Altersbestimmung warten“, sagt Dr. Jens Auer gegenüber National Geographic. Zudem sagt er, dass der Einbaum sicherlich vom Fundort stamme und dort durch die fortschreitende Erosion des Strandes freigelegt worden sei.

Älteste Einbäume des Ostseeraums in Stralsund entdeckt Über Jahrtausende hinweg wurden Einbäume, deren Rumpf aus einem einzigen Baumstamm gefertigt wird, als Transportmittel und Wasserfahrzeug beim Fischen genutzt. Archäologische Funde beweisen, dass diese Urform des Bootes bereits vor 8000 Jahren von Menschen gefertigt wurden. 2002 wurden auch die Einbäume von Stralsund gefunden. Zwei etwa 7000 Jahre alte Einbäume, die aus Lindholz sind, galten als die ältesten erhaltenen Boote im Ostseeraum, der dritte, etwa 6000 Jahre alte Einbaum war mit zwölf Metern Länge das wohl längste bekannte Wasserfahrzeug aus dieser Zeit. 2009 wurde jedoch bekannt, dass die Boote wegen unsachgemäßer Lagerung unwiederbringlich zerfallen waren. Wer vermeintliches Treibgut im Wasser oder am Strand findet, das eindeutig bearbeitet ist, sollte dieses an Ort und Stelle lassen und nicht an Land bringen, da dort der Zerfall einsetzt. Vielmehr sollte man die Bergung Experten überlassen und das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege darüber informieren.

Richtig fassen, was er genau da entdeckt hat, kann René Roloff aber noch nicht. „Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, welche Dimensionen das haben kann. Denn die spannenden Fragen kommen erst jetzt: Wie alt ist der Einbaum? Wer war damit warum unterwegs? Und was sagt das auch darüber aus, wie der Darß damals ausgesehen und bevölkert war?“ Er ist sich sicher, dass der Einbaum nicht ostseegängig ist, war hier also ein See oder eine Lagune? Oder wurde das historische Boot nur angeschwemmt?

Diese Fragen müssen nun durch das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV geklärt werden. Das wird jedoch Wochen bis Monate dauern, bis es dazu weitere Erkenntnisse gibt, meint der Prerower Bürgermeister.

Von Ann-Christin Schneider