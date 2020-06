Servus Ostsee! Darum geht der Stralsunder Pfarrer Andreas Sommer ins Kloster

Stralsund

Es war ein bewegender Abschied für Andreas Sommer. Tränenreich – und trotzdem ohne Umarmungen. Am Pfingstmontag hielt der 52-Jährige seinen letzten ökumenischen Gottesdienst in Stralsund ab. Der leitende Pfarrer der Katholiken in der Region von Prerow über Richtenberg bis hin nach Binz und Demmin steht vor dem Aufbruch in ein neues Leben. „Ich will mein Verhältnis zu Gott neu bestimmen“, sagt Andreas Sommer. Deshalb geht er in ein Kloster. „Den Wunsch hatte ich schon lange. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Auch wenn ich viele Menschen und auch Arbeit zurücklasse.“

Schwester ging auch in ein Kloster

Sein Abschied fand jedoch nicht in der Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ der neugegründeten Großpfarrei „ St. Bernhard – Stralsund/Rügen/Demmin“ statt, die die letzten Jahre seine Heimat war. Sondern in der Stralsunder Marienkirche. Dort fanden mehr Menschen Platz. Rund 250 waren gekommen, um dem gemeinsam mir Pfarrer Christoph Lehnert gestalteten Gottesdienst beizuwohnen. Darunter waren viele Weggefährten und auch zwei Brüder des Pfarrers. Nicht dabei war hingegen seine große Schwester. „Sie ist selbst in einem Kloster“, erklärt Andreas Sommer. „Sie dient als eine Ordensschwester in einem Karmelitinnenkloster in Dachau.“

Gestalteten gemeinsam den ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag in der Marienkirche: Pfarrer Christoph Lehnert und Pfarrer Andreas Sommer. Quelle: Christian Rödel

Vor 20 Jahren kam Sommer als Kaplan an den Sund

Pfarrer Andreas Sommer steht ein letztes Mal vor dem Altar in der Stralsunder Dreifaltigkeitskirche. Quelle: Kay Steinke

Es wären wohl noch mehr Weggefährten gekommen. Allein der Ende März gegründeten Großpfarrei gehören von Rügen bis Demmin mehr als 6500 Gläubige an. Doch die Veranstaltung wurde aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus limitiert gehalten. Das Wirken des beliebten Pfarrers in der Region reicht bis in die 90er Jahre zurück. Zwischen 1999 und 2003 absolvierte er in der Gemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ Stralsund seine Kaplanszeit. Anschließend wurde er Pfarrer der Gemeinden Zinnowitz und Heringsdorf und übernahm gleichzeitig das Amt als Rektor der „Begegnungsstätte Sankt Otto“. Nach fast 8,5-jähriger Amtszeit auf Usedom kehrte er an den Sund zurück. Er übernahm 2012 die frei gewordene Pfarrstelle für die damalige Großgemeinde Stralsund, Richtenberg, Barth und Zingst. Diese hat sich 2020 mit Rügen und Demmin verbunden und so die mit mehr als 4000 Quadratkilometern größte Pfarrei Deutschlands gegründet. An dem Gelingen der Fusion, die das Ergebnis eines Reformprozesses innerhalb des Erzbistums Berlin ist, war er maßgeblich beteiligt – wie bei so vielen anderen Projekten in Vorpommern. „Jetzt will er ein weiteres Etappenziel erreichen“, sagt Jürgen Grieger, Vorsitzender des Fördervereins „Heilige Dreifaltigkeit“ etwas wehmütig. „In einer Ordensgemeinschaft der Benediktiner.“ Das würde man voll und ganz verstehen. Grieger hebt besonders die diplomatische Arbeitsweise des scheidenden Pfarrers hervor. „Um die Atmosphäre in unseren Gemeinden zu beschreiben, können vielleicht drei Begriffe helfen“, sagt Grieger. Er zählt auf: „Offenheit gegenüber den Menschen und ihren Sorgen, Toleranz gegenüber anders Denkenden, Lebenden und Glaubenden – und mitfühlendes Handeln, oft im Hintergrund.“

Kontaktsperre macht Abschied schwierig

Leeres Besprechungszimmer in der Pfarrwohnung. Hier hat Sommer mit vielen Weggefährten diskutiert. Quelle: Kay Steinke

Kämpfen musste am Abschiedstag nicht nur der Pfarrer mit der geltenden Kontaktsperre. „Umarmungen sind nicht möglich“, sagt Sommer. „Das macht einen Abschied besonders schwer. Nicht nur für mich.“ Aber er sei nicht aus der Welt. Ins Kloster geht es nämlich vorerst auf Probe. „Da kann ich auch mein Handy mitnehmen“, sagt Sommer. „So kann ich Kontakt halten.“ Ob dies auch möglich ist, wenn er von der Bruderschaft aufgenommen wird, konnte er noch nicht sagen. „Ich könnte zu Besuch nach Stralsund kommen“, sagt er. „Auch Klosterbrüder haben so etwas wie Urlaub.“

Sommer geht auf Probe ins Kloster

Noch bewohnt Andreas Sommer ein kleines Gästezimmer im Gemeindehaus, dieses ist voller Umzugskartons. Quelle: Kay Steinke

Momentan steht der Umzug bevor. Wohnung und Arbeitsplatz hat Sommer schon ausgeräumt und für Nachfolger Johannes Schaan, derzeit noch Pfarrvikar im brandenburgischen Hennigsdorf, vorbereitet. Ab Anfang Juni soll Schaan die Pfarrei St. Bernhard leiten. Sommer lebt bis zum Umzug noch in einem Gästezimmer im Gemeindehaus – zwischen etlichen Umzugskartons. „Die muss ich noch bei Freunden unterbringen“, sagt er. Seine zukünftige Klosterzelle hat nur wenig Platz. „Meine Möbel habe ich schon zwischengelagert“, sagt er. Es ist also vorerst ein Abschied auf Zeit. „Innerhalb der Probezeit muss ich herausfinden, ob das Klosterleben mein Weg sein soll“, sagt er. Auch die Bruderschaft würde gucken, ob er in die Gemeinschaft passt.

Dieses Kloster wird das neue Zuhause von Sommer

Die barocke Benediktinerabtei Ettal. Quelle: Wladyslaw Sojka / www.sojka.photo

Sommers Ziel ist das Kloster Ettal, eine traditionsreiche Benediktinerabtei in Oberbayern. Sie liegt rund zehn Kilometer nördlich von Garmisch-Partenkirchen. Das 1330 gegründete Kloster ist heute ein beliebter Anziehungspunkt für Urlauber. „Dort leben rund 30 Klosterbrüder“, sagt Sommer. „Man kann sich das am ehesten wie eine große Männer-WG vorstellen, die gut organisiert ist.“ Doch Sommer ist auch skeptisch. „Als Pfarrer hat man viel Freiheit und Eigenverantwortung“, sagt er. „Im Kloster gibt man diese ab und bekommt eine passende Arbeit zugewiesen.“ Neben den geistlichen Aufgaben funktioniere das Kloster wie ein Wirtschaftsbetrieb. Die 30 Mönche hätten rund 170 Angestellte und betrieben Landwirtschaft, Gasthöfe, Hotel sowie ein Gymnasium, eine Brauerei und eine Destillerie. Zur Abtei Ettal zählt seit 1993 auch das sächsische Kloster Wechselburg, der traditionsreiche Ort wurde als Neugründung der Benediktiner wiederbelebt.

Was man einem künftigen Klosterbruder schenken kann

Pfarrer Andreas Sommer an einem seiner Lieblingsplätze vor der Dreifaltigkeitskirche. Quelle: Kay Steinke

Doch noch ist Sommer auf Abschiedstour in Vorpommern. Ein besonders schönes Geschenk seiner Gemeinde: „Ein Rundflug über das Gebiet der Großpfarrei“, schwärmt Sommer. Alle 12 Gottesdienststandorte seien sie am Mittwoch in rund zwei Stunden abgeflogen. „Wunderschön, all unsere Kirchen in dieser Landschaft von oben zu sehen“, sagt er. „Für mich als Pfarrer war es die passende Pfarrei. Ein schöner Ort zum Leben.“ Einen letzten Wunsch erfüllte seine Gemeinde ihm noch: Sie starteten eine Spendenaktion, um ihm eine Patenschaft für die Jacobi-Orgel zu ermöglichen. Dafür war auch die Kollekte seines letzten Gottesdienstes bestimmt.

Von Kay Steinke