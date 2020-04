Eine Impfung von Schweinen mit Versuchsvakzinen im Friedrich-Loeffler-Institut auf dem Riems war höchstwahrscheinlich die Ursache des MKS-Seuchenzuges 1982 in Vorpommern.

In viele Länder Europas wurde in der DDR-Impfstoff aus der Produktion der Forschungsanstalt für Tierseuchen „Friedrich Loeffler“ auf der Insel Riems im Greifswalder Bodden exportiert, hier die Produktion von Vakzinen in einer Roller-Anlage. Quelle: Jürgen Fensch